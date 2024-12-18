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馬永成轉任政委 負責整合防衛韌性

聯合報／ 記者黃婉婷周佑政／台北報導
國安會諮詢委員馬永成將轉任行政院政務委員。圖／聯合報系資料照片
國安會諮詢委員馬永成將轉任行政院政務委員。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統借將！行政院卓榮泰昨晚宣布內閣新成員，國安會諮詢委員馬永成將於本周起擔任行政院政務委員，未來將銜接府院全社會防衛相關工作。卓大讚，馬經驗豐富、閱歷無數，對政策非常敏銳且判斷精確，未來將協助部會間和中央、地方事務溝通，並與發言人一同對外說明政策。

據了解，府院討論此人事已有一段時間，由於賴政府高度重視「全社會防衛韌性委員會」運作，馬永成原來在國安會的職掌業務就包含全社會防衛韌性，府院雙方都希望馬永成能到政院協助推展防衛韌性相關事務。至於馬永成擔任政務委員後，執政高層目前仍在尋覓合適人選，新人事確定後會對外報告。

黨政人士表示，全社會防衛任性涵蓋面向多元，從軍方、民力運練、戰略物資盤整、公私部門協調、社會溝通等，目前行政院方面由政務委員季連成主掌政院層級的全社會防衛韌性相關業務，而季連成主要是負責軍事與戰略物資相關事務；接下來馬永成加入政院團隊後，將負責與防衛韌性中，攸關民間及公私部門整合有關的業務。

行政院政務委員依規定可有七至九人，皆為行政院會議成員，負責政策及法案審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見，以及辦理行政院長交辦事項；卓內閣上任之初共有八位政委、三人兼任，包含政委兼國科會主委吳誠文、政委兼國發會主委劉鏡清、政委兼工程會主委陳金德等人。

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