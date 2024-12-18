冷眼集／外役監走回頭路 司法大笑話

外役監過去經常被譏諷為政商名流服刑的庇護天堂，去年接連發生外役監受刑人逃獄、犯下夜店殺警案的星二代易寶宏申請外役監獲准後，讓社會掀起檢討聲浪，立法院還修法把遴選標準加嚴，如今又有立委提案擬放寬遴選標準，修法大走回頭路，司法正義如何讓人民期待？

外役監自由度相對傳統監獄較高，受刑人可以在戶外種植花花草草、呼吸戶外空氣，有如享受退休後生活，被形容是「最爽監獄」，包括高雄市長陳其邁的父親陳哲男、前雲林縣長張榮味、行政院前秘書長林益世、前立委高志鵬、味全前董事長魏應充、立委傅崐萁、台糖前董事長吳乃仁等人，都曾到外役監服刑。

外役監當初設立目的是給予表現良好、再犯程度低的受刑人低度管理，以利出獄後快速適應社會，但近幾年不時傳出，政商權貴服刑幾年被被火速移入外役監，也引發各界質疑恐違背當初制度設計的出發點。

前年八月明德外役監囚犯林信吾逃獄殺害二名員警，再加上易寶宏於外役監執行時，被爆返家探視期間用臉書替特種行業宣傳等不良行為，立法院隨即啟動修法，把外役監遴選標準加嚴，並新增回籠條款。

外役監條例修法僅過一年多，有藍綠立委分別提案擬再修法，希望放寬外役監遴選標準，除重刑犯外，服刑超過三個月或六個月者，即可獲得遴選外役監資格。立法院才剛修法加嚴又放寬，不免讓人懷疑背後動機不單純，是否要幫「大咖」開後門？以利符合申請外役監遴選的條件，躲在外役監爽過服刑生活。

政府司法改革長期成效不彰，外役監更不該成為權貴躲避服刑的管道，如果國會還幫政商權貴開後門，這樣的立法品質，如何讓人民期待司法正義能夠落實？