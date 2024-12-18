聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／外役監走回頭路 司法大笑話

聯合報／ 本報記者林縉明
外役監過去經常被譏諷為政商名流服刑的庇護天堂。圖為夜店殺警案的星二代易寶宏申請外役監獲准後，讓社會掀起檢討聲浪。圖／聯合報系資料照片
外役監過去經常被譏諷為政商名流服刑的庇護天堂。圖為夜店殺警案的星二代易寶宏申請外役監獲准後，讓社會掀起檢討聲浪。圖／聯合報系資料照片

外役監過去經常被譏諷為政商名流服刑的庇護天堂，去年接連發生外役監受刑人逃獄、犯下夜店殺警案的星二代易寶宏申請外役監獲准後，讓社會掀起檢討聲浪，立法院還修法把遴選標準加嚴，如今又有立委提案擬放寬遴選標準，修法大走回頭路，司法正義如何讓人民期待？

外役監自由度相對傳統監獄較高，受刑人可以在戶外種植花花草草、呼吸戶外空氣，有如享受退休後生活，被形容是「最爽監獄」，包括高雄市長陳其邁的父親陳哲男、前雲林縣長張榮味、行政院前秘書長林益世、前立委高志鵬、味全前董事長魏應充、立委傅崐萁、台糖前董事長吳乃仁等人，都曾到外役監服刑。

外役監當初設立目的是給予表現良好、再犯程度低的受刑人低度管理，以利出獄後快速適應社會，但近幾年不時傳出，政商權貴服刑幾年被被火速移入外役監，也引發各界質疑恐違背當初制度設計的出發點。

前年八月明德外役監囚犯林信吾逃獄殺害二名員警，再加上易寶宏於外役監執行時，被爆返家探視期間用臉書替特種行業宣傳等不良行為，立法院隨即啟動修法，把外役監遴選標準加嚴，並新增回籠條款。

外役監條例修法僅過一年多，有藍綠立委分別提案擬再修法，希望放寬外役監遴選標準，除重刑犯外，服刑超過三個月或六個月者，即可獲得遴選外役監資格。立法院才剛修法加嚴又放寬，不免讓人懷疑背後動機不單純，是否要幫「大咖」開後門？以利符合申請外役監遴選的條件，躲在外役監爽過服刑生活。

政府司法改革長期成效不彰，外役監更不該成為權貴躲避服刑的管道，如果國會還幫政商權貴開後門，這樣的立法品質，如何讓人民期待司法正義能夠落實？

修法 司法改革 外役監

延伸閱讀

翁章梁野百合世代從政無悔 相信民主不走回頭路

曾是童星女子遭姦殺！夜遊公園遭毒男「不停性侵致死」 判刑出爐

秦偉服刑客串演出「記憶中的味道」 假釋被駁嘗不到自由滋味

賴清德：民主台灣繼續走向世界 絕不走回頭路

相關新聞

考試院人事案 在野封殺柯麗鈴

立法院昨日進行考試院人事同意權案投票，考試院正副院長被提名人周弘憲、許舒翔分別以五十九票、一一二張同意票過半，順利通過立...

新聞幕後／藍白不同調 周弘憲過關關鍵

立院院會昨天進行考試院人事同意權案投票，國民黨立院黨團經過兩大黨團討論後，決定封殺院長被提名人周弘憲、試委被提名人柯麗鈴...

就安基金5千萬不符用途 將追回

勞動部職場霸凌案燒出就業安定基金濫用爭議。審計長陳瑞敏昨表示，經查核，初步發現一一二年度未符合基金用途的支出有五千多萬，...

提案放寬外役監 藍綠立委惹議

「星二代」易寶宏犯下夜店殺警入獄，卻獲調外役監服刑，引發社會眾怒。立法院去年才修法提高外役監遴選門檻，國民黨立委陳玉珍、...

冷眼集／外役監走回頭路 司法大笑話

外役監過去經常被譏諷為政商名流服刑的庇護天堂，去年接連發生外役監受刑人逃獄、犯下夜店殺警案的星二代易寶宏申請外役監獲准後...

今年健保點值補到0.9元 醫改會批

立法院於七月通過主決議，要求明年六月底健保點值達平均每點零點九五元。行政院長卓榮泰昨表示，將以公務預算先把今年健保點值補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。