提案放寬外役監 藍綠立委惹議

「星二代」易寶宏犯下夜店殺警入獄，卻獲調外役監服刑，引發社會眾怒。立法院去年才修法提高外役監遴選門檻，國民黨立委陳玉珍、民進黨立委王世堅不久前又各自提出「外役監條例」修正草案放寬門檻，分別為服刑超過三個月、六個月以上可獲遴選外役監，引發立院人士側目。

國民黨立委陳玉珍表示，立法院上次修正「外役監條例」後，以實際執行情況來講，現在外役監基本上完全沒有人，所以她覺得外役監條例有修正的必要，讓在監獄裡頭表現得比較良好，又符合所有規範的受刑人，可到外役監執行，「不要讓外役監完全沒有人，監獄卻是人滿為患」。

王世堅昨日未回應，與王世堅為共同提案人的民進黨立委莊瑞雄表示，他去年就提過外役監條例，此次提的修法概念也是一樣，首先外役監人數降那麼多，其次外役監在國外常常就是重刑犯要回到社會過渡的設計，沒有必要用民粹角度去看待。

殺警案受刑人易寶宏二○二三年被發現獲遴選外役監，引發社會眾怒，當時警察子弟、鴻海創辦人郭台銘還曾發文痛批法務部。立法院因而在去年三讀通過「外役監條例」部分條文調整遴選門檻，至少須執行逾三分之一、累犯逾二分之一刑期，於可提報假釋前一年，且在監行狀善良，才可以參加遴選。

不過現在藍綠立委又修法「開大門」，擬放寬現行「有期徒刑執行逾三分之一，累犯逾二分之一」遴選規定。陳玉珍版放寬為「逾三個月」，王世堅版為「逾六個月」即可申請外役監遴選，王世堅版還擬延長表現良好的外役監收容人「探視假」時間廿四小時。