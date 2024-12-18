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新聞幕後／藍白不同調 周弘憲過關關鍵

聯合報／ 本報記者王千豪林銘翰
藍白不同調，考試院長被提名人周弘憲因而過關。記者潘俊宏／攝影
藍白不同調，考試院長被提名人周弘憲因而過關。記者潘俊宏／攝影

立院院會昨天進行考試院人事同意權案投票，國民黨立院黨團經過兩大黨團討論後，決定封殺院長被提名人周弘憲、試委被提名人柯麗鈴，而民眾黨立院黨團則鎖定柯麗鈴與被提名人伊萬・納威，由於藍白不同調，周弘憲因而過關。據了解，藍白均有掌握對方意向，但仍堅持以黨內意見為主。

國民黨團十三日的黨團大會針對試委人事案進行討論，為避免考試院持續空轉太久影響到軍公教權益，決議不會全砍，但也定調不會全數過關，因此鎖定柯麗鈴、周弘憲與伊萬・納威三人。

據掌握，柯麗鈴除因是教育部前部長葉俊榮的太太以外，主要被封殺原因是柯出身司法界，而柯麗鈴在立院審查時，對於攸關考試院的題目掌握度不足，無法獲得青睞。而伊萬・納威擔任試委期間表現平平，但原民立委盧縣一、鄭天財等人認為伊萬・納威是唯一的原住民代表，因此國民黨團最後決定支持。

據了解，國民黨團原本想與民眾黨團一起封殺周弘憲，因為周弘憲當年曾支持廢考院，不過民眾黨團認為周弘憲拜會白營時態度良好，且民眾黨並不反對廢考院，因此白營給予周弘憲同意票，也成為周弘憲過關關鍵。

昨天是立法院職權行使法修法以後，首次記名投票，九位被提名人都印在同一張選票上，藍白均有立委發生投錯票的情況。民眾黨立委黃珊珊同時在柯麗鈴欄位蓋上「同意」及「不同意」，還回頭問立法院長韓國瑜怎麼辦？最後遭民眾黨團開罰五萬元，並暫停出席黨團會議兩個月。

國民黨方面的狀況也不少，國民黨立委邱若華把黨團支持的對象投成不同意；國民黨立委黃仁和無黨籍立委陳超明也都把柯麗鈴投成無效票。國民黨團昨晚表示，誤投委員乃無心之過，黨團會加強提醒黨籍委員投票程序及方式，避免誤投廢票事件再次發生。

周弘憲 國民黨 民眾黨

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