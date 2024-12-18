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今年健保點值補到0.9元 醫改會批

聯合報／ 記者劉懿萱沈能元林琮恩／綜合報導
行政院長卓榮泰昨表示，將以公務預算先把今年健保點值補到每一點零點九元。醫改會擔心，此舉將讓醫院放心衝量，無助於健保財務。本報資料照片
行政院長卓榮泰昨表示，將以公務預算先把今年健保點值補到每一點零點九元。醫改會擔心，此舉將讓醫院放心衝量，無助於健保財務。本報資料照片

立法院於七月通過主決議，要求明年六月底健保點值達平均每點零點九五元。行政院卓榮泰昨表示，將以公務預算先把今年健保點值補到每一點零點九元。對此，醫改會擔心，此舉將讓醫院放心衝量，無助於健保財務。

卓榮泰昨至部立台北醫院視察，針對健保點值提出三大原則，一是補足新冠疫情、類流感期間較二○一九年同期所增加的費用，二以用公務預算將點值補到零點九元，三則零點九元以上者，依照比例再補上去。

「一點等於一塊錢，這將對總額造成很大的挑戰。」卓榮泰說，與衛福部、政委陳時中多次討論後，日前向賴總統報告，總統非常支持行政院現在想法，也就是整體點值仍不到零點九元的分區，今年補助至每點零點九元，已到達零點九元的分區，則依照點值差距給予補助。

國民黨立委陳菁徽表示，最近幾個月來，立委辦公室收到不少醫療院所投書，表示健保署各分區為了美化數據，讓帳面上的點值數字好看，採取「違法攤扣」、「惡意核刪」等行政手段，引發醫界許多抱怨。

陳菁徽要求行政院應公開承諾，不可透過攤扣核刪等行政手段，以達到一一三年健保點值零點九元目標。

醫改會執行長林雅惠說，用公務預算撥補健保點值到底合理不合理，這值得深思，因為公務預算來自民眾納稅錢，為民脂民膏。

此外，林雅惠說，行政院對「健保點值已達零點九元的醫療機構，依比例撥補」，如此一來，將讓醫院放心衝量，醫療服務過度利用的情況更為惡化。

五大醫事團體昨天傍晚則發布聲明，政府補足健保點值，可以有效紓解各醫院財務壓力，並穩定醫療服務品質，幫助醫護人員提升薪資，也呼籲醫院為醫護人員加薪。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，盼各醫院將每一分資源用在刀口上，提升醫療服務效率與品質。

健保點值 卓榮泰 行政院

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