就安基金5千萬不符用途 將追回

勞動部職場霸凌案燒出就業安定基金濫用爭議。審計長陳瑞敏昨表示，經查核，初步發現一一二年度未符合基金用途的支出有五千多萬，將協助收回；近二年，審計部也已針對就安基金違反規定的支出，收回三億多元。他允諾，查核期間從原本的三年擴大溯及五年。

就安基金近日陸續遭爆濫用，除被勞動部拿去舉辦性工法紀念音樂會，前部長許銘春還上台高歌，被外界批評猶如許銘春個人演唱會，還拍了許銘春個人沙龍照，甚至裝修勞動力發展署辦公室、買咖啡豆、清運垃圾等用途。

近2年已收回3億多元

立法院會昨邀審計長陳瑞敏列席報告一一二年度中央政府總決算審核報告案審核經過並備詢，在野聚焦就安基金淪為勞動部「小金庫」。國民黨立委廖先翔質疑審計部是否依法對不當支出剔除並追繳？陳瑞敏表示，經查發現就安基金連續三年虧了二百億，已要求勞動部好好檢討；近二年審計部已針對勞動部就安基金違反規定的支出，收回三億多元。

另外，就安基金補助約一百多家事業單位，這一百多家卻連三年都違反勞動法令，也要求勞動部檢討。

陳瑞敏說，經同仁查核，一一二年度也初步發現未符合基金用途有五千多萬，會幫忙收回，採購異常者會移送檢調，未盡職責的會移送監察院，如有明顯違背法令，審計部將追繳或剔除。至於追繳對象，須釐清責任，將請勞動部回應。

民眾黨立委林憶君說，執政黨濫用安定勞工的社福預算，變成政府官員辦音樂會、做大內宣、裝潢辦公室等不當使用，審計部是否有掌握就安基金近年媒宣費用、推展費預算支用情形？陳瑞敏說，媒宣費逐年增加，推展費去年也有一千三百多億，加起來媒體政策推展也有三億多元。

林憶君要求審計部好好把關，專案查核就安基金近五年支用，包括是否有作假帳、人謀不臧。陳瑞敏說，審計部於十二月初派員查核近三年情形，審計部會照立委意思再增加二年，追溯查核五年。另年底前也會提出報告，給勞動部意見，基金用途應公開透明，且支持立委所提建議上網公告周知。

勞動部：絕對不會迴避

審計長陳瑞敏表示，經查核，初步發現就安基金未符合用途的支出有五千多萬，有明顯違背法令就會剔除或追繳。勞動部回應，目前尚未收到審計部正式報告，待收到後會詳盡了解後正式回覆，「該怎麼做就怎麼做，絕對不會迴避。」

勞動部說，目前也正在進行就安基金使用的檢討跟完善，未來將確保就安基金的使用合規且合乎社會觀感，尤其避免過度宣傳跟鋪張。