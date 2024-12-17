大法官被提名人婉拒見受害者家屬 立委質疑總統府施壓

憲法法庭今年9月宣判死刑部分合憲，民眾黨立委張啓楷今天說，他原本邀請大法官被提名人與命案被害人會面，總統府昨天卻發表聲明婉謝受邀出席，大法官理應獨立行事職權，因此質疑總統府案中施壓，「這些人當任大法官，有辦法獨立行使職權嗎？」

張啓楷今天與台南殺警案殉職員警的姊姊，還有師鐸獎女教師命案受害人的先生及兒子會面，同時邀請國民黨立委吳宗憲傾聽受害者家屬心聲。

張啓楷表示， 憲法法庭先前做出「實質廢死」釋憲案，然而有近九成民意反對廢死，台灣社會有很多團體，特別是廢死聯盟，積極保護加害者人權，被害者家屬相對弱勢，自己上周詢問大法官被提名人廖福特，是否願意與被害者家屬面對面溝通，很遺憾對方的保證如今確定跳票。

張啓楷說，這幾天陸續聯絡司法院大法官被提名人，總統府昨天晚間卻發布一份共同聲明，強調依法審查程序已經完竣，不宜參與個別立委為司法個案舉辦的活動，因此婉謝受邀出席。大法官應當獨立行使職權，這些被提名人未來擔任大法官，是否有辦法獨立行使職權。

吳宗憲表示，他看過太多兇案現場、血淋淋的屍體，陪著家屬一路走過來，非常能夠體會還是有惡魔存在，面對他們還是要有霹靂手段，不能只有菩薩心腸，社會才能保有更多善良的人，立委可以透過修法補破網，提供被害人家屬更好的保障。

司法院刑事廳法官吳元曜回應，司法院與法務部有召開因應判決會議，前者會就本次判決的訴訟程序部分展開修法，同時也會權衡刑事程序涉及各種價值、社會建言再行研議，隨後逐一向被害人家屬慰問致意。