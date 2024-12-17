快訊

綠營議員詐助理費起訴！再收押3個月理由曝 法官：可能干擾證人

國民黨發起夜宿立院議場 陳瑩堅稱手機掉在裡面…藍綠再爆口角

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

周弘憲12/20就職考試院長 將召開院會決定典試委員長

中央社／ 台北17日電

考試院周弘憲將在12月20日就職。知情人士說，由於24日起已有考試要展開報名，因此20日將召開院會，由周弘憲提名典試委員長並經考試院會議決定後，呈請總統特派，以順利舉行各種國家考試。

立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人周弘憲獲得全體立委過半數的59張同意票，將出任考試院長；考試院副院長被提名人許舒翔獲得112張同意票，將出任考試院副院長。

總統府發言人郭雅慧今天說，賴總統期盼考試院能在最短時間內恢復常態運作，將安排第14屆考試院長在20日赴任。

根據典試法規定，舉行考試應由考選部報請考試院核定設典試委員會。而典試委員會由典試委員長、典試委員與考選部部長組成。

知情人士說，由於公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試以及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試將於12月24日起報名，設置典試委員會迫在眉睫，因此通常每週四舉行的考試院會，將在周弘憲20日就職日舉行，屆時將依典試法規定，由周弘憲提名典試委員長人選，經考試院會議決定後，呈請總統特派。

周弘憲 情人 考試院

延伸閱讀

立院完成考試院人事同意權 賴清德感謝韓國瑜

影／考試院人事同意權投票 柯麗鈴同意票未過半落馬

考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

影／考試委員同意權 民眾黨團反對柯麗鈴、伊萬．納威

相關新聞

卓揆向賴清德借將 國安諮委馬永成出任政委

向賴清德總統借將！行政院長卓榮泰今晚宣布內閣新成員，國安會諮詢委員馬永成將於本周起擔任行政院政務委員，未來將銜接府院全社...

【重磅快評】大法官被提名人聯合聲明是聽從上意辦事的證明

大法官作出實質廢死的憲法判決後，立法院在審查新一波大法官被提名人時，在野黨立委邀請被提名人與重大刑案被害家屬會談前夕，被...

誤投是無心之過 國民黨團：下周投大法官會加強提醒

今日針對考試委員人事案，立法院行使同意權。國民黨方面發生投錯票情況，國民黨立院黨團解釋，誤投事件無心之過，團結同心繼續向...

藍委指控台大名醫性騷總統府撐腰 府：未涉入

台大婦產科權威「Ｃ教授」涉性騷，國民黨立院黨團今天表示，Ｃ教授找上總統府資政施壓、關說台大。總統府發言人郭雅慧表示，該案...

大法官被提名人婉拒見受害者家屬 立委質疑總統府施壓

憲法法庭今年9月宣判死刑部分合憲，民眾黨立委張啓楷今天說，他原本邀請大法官被提名人與命案被害人會面，總統府昨天卻發表聲明...

夏立言：九二共識論述無害 唯一問題是被民進黨汙名化

國民黨副主席夏立言今天表示，台灣很多人不願意接受「兩岸同屬一中」，如果用「九二共識」含糊文字取代毫無困難與傷害時，為何不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。