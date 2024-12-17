周弘憲12/20就職考試院長 將召開院會決定典試委員長

準考試院長周弘憲將在12月20日就職。知情人士說，由於24日起已有考試要展開報名，因此20日將召開院會，由周弘憲提名典試委員長並經考試院會議決定後，呈請總統特派，以順利舉行各種國家考試。

立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人周弘憲獲得全體立委過半數的59張同意票，將出任考試院長；考試院副院長被提名人許舒翔獲得112張同意票，將出任考試院副院長。

總統府發言人郭雅慧今天說，賴總統期盼考試院能在最短時間內恢復常態運作，將安排第14屆考試院長在20日赴任。

根據典試法規定，舉行考試應由考選部報請考試院核定設典試委員會。而典試委員會由典試委員長、典試委員與考選部部長組成。

知情人士說，由於公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試以及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試將於12月24日起報名，設置典試委員會迫在眉睫，因此通常每週四舉行的考試院會，將在周弘憲20日就職日舉行，屆時將依典試法規定，由周弘憲提名典試委員長人選，經考試院會議決定後，呈請總統特派。