誤投是無心之過 國民黨團：下周投大法官會加強提醒

今日針對考試委員人事案，立法院行使同意權。國民黨方面發生投錯票情況，國民黨立院黨團解釋，誤投事件無心之過，團結同心繼續向前。

國民黨團表示，針對黨團委員考試院人事同意權投票誤投廢票事件，黨團了解狀況後，知悉乃因不熟悉投票作業方式所致，且廢票不影響最終結果，黨團「不會」針對相關委員進行黨紀處理。下周行使大法官人事同意權，黨團會加強提醒黨籍委員投票程序及方式，避免誤投廢票事件再次發生。

國民黨團強調，黨團強調紀律，但不會動輒以黨紀處分個別委員，國民黨團是一個內聚力強，彼此互信互助的共同體。本屆以來黨團成員在甲級動員時，展現空前的團結、不同之氣象，各界必有所感。黨團了解之後，誤投委員實乃無心之過，未來會更謹慎行使同意權投票，避免造成外界困擾。