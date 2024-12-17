卓揆向賴清德借將 國安諮委馬永成出任政委

向賴清德總統借將！行政院長卓榮泰今晚宣布內閣新成員，國安會諮詢委員馬永成將於本周起擔任行政院政務委員，未來將銜接府院全社會防衛相關工作。卓大讚，馬經驗豐富、閱歷無數，對政策非常敏銳且判斷精確，未來將協助部會間和中央、地方事務溝通，並與發言人一同對外說明政策。

行政院政務委員依規定可有7人至9人，皆為行政院會議成員，負責政策及法案審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見，以及辦理行政院長交辦事項；卓內閣上任之初共有8位政委、3人兼任，包含政委兼國科會主委吳誠文、政委兼國發會主委劉鏡清、政委兼工程會主委陳金德。

另外5位政委為前衛福部長陳時中、前文化部長史哲、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，及台大法律系專任教授林明昕、前陸軍副司令季連成，分別督導社福、文化、經貿、法務部與個資籌備處及內政部災防、消防以及國防部等業務。

待人事程序完成，馬永成將從國安會諮詢委員轉任行政院政務委員，行政院政委9人名單已正式補滿。卓榮泰說，未來馬將銜接全社會防衛的工作，把其中需要行政院執行的工作來承接下來，並協助院內各部會內部的溝通，及中央跟地方事務的協調，並跟發言人一同對外進行政策說明，應該有助於未來溝通執行、提升內務效率。