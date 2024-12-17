夏立言：九二共識論述無害 唯一問題是被民進黨汙名化

國民黨副主席夏立言今天表示，台灣很多人不願意接受「兩岸同屬一中」，如果用「九二共識」含糊文字取代毫無困難與傷害時，為何不願使用？唯一問題就是被民進黨汙名化成「一國兩制」。大家都想找到論述取代，但「很遺憾就是找不到。」

夏立言今接受POP大國民廣播專訪時指出，國民黨作為守法、務實、要合乎血統、文化、語言、宗教信仰的政黨，要談兩岸論述需要比較多時間。共產黨講兩岸論述，「一個中國，台灣是中國的一部分」幾秒鐘講完；民進黨講「台灣是台灣，中國是中國」也簡單易懂；世界要打含糊仗，「一中政策」就解決。

夏立言說，只有國民黨解釋兩岸政策時，必須花比較多時間，要講文化、宗教、中華民國憲法，更要務實面對敵人是誰，但目前教綱修改後，大家對中國大陸看法已經完全不同，對國民黨而言確實比較困難。

夏立言指出，從務實面而言，台灣不得不與大陸交往，雙方談判一定要有談話基礎；但很遺憾對方的立場「兩岸同屬一中」，在台灣很多人不願接受；但這是憲法和兩岸關係條例的規定，對國民黨來講不是困難。而對那些困難的人說，如果不願意講這個，當年國民黨提出的九二共識不是很好嗎？

夏立言說，如果「中」指的是中華民國，為何大家不能接受？「如果你認為有困難，當九二共識這樣的含糊文字可以取代，且毫無困難與傷害時，為何不願使用？唯一問題就是被民進黨汙名化成一國兩制。」

他強調，馬政府的8年已驗證，九二共識除了讓兩岸能和平互動，也能參加國際組織，不僅邦交國沒掉，還簽了自由貿易協定。民進黨總說他們最會維護主權，主權就是外交承認、參加國際會議、簽署國際條約，這一點從蔡政府到現在，邦交國掉10個、國際會議沒一個去成，APEC被降格、自由貿易協定一個沒簽到，誰會護主權？再清楚不過。

夏立言嘆，九二共識這麼好的東西，可是大家都不想要；如果不願講九二共識，就要很清楚講「兩岸同屬一中」，回到憲法與兩岸關係條例，如果大家有這個法律概念，應該願意承擔一中；如果不願意，就用含糊文字取代，那就是九二共識。大家都想找到東西取代，但經過專家學者多年討論，很遺憾就是找不到。

夏立言日前才前往上海參加台商協會30周年活動，遇到上海台辦主任金梅。此次金梅與9名陸媒記者申請來台審核未過，無法參加雙城論壇，夏立言提到，上海方面向他反問，去年台北市長蔣萬安出席上海雙城論壇，整團都沒被拒絕，這次陸媒卻都被拒絕，究竟哪個社會才是自由的社會，讓他聽起來感到很汗顏。

夏立言認為，民進黨政府立場尷尬，嘴上強調他們重視健康有序交流，實際要正面交流、讓北市府可得到政治好處時，又心有不甘，覺得必須要加以動作。