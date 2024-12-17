【重磅快評】大法官被提名人聯合聲明是聽從上意辦事的證明

大法官作出實質廢死的憲法判決後，立法院在審查新一波大法官被提名人時，在野黨立委邀請被提名人與重大刑案被害家屬會談前夕，被提名人發表共同聲明婉謝受邀出席；在立法院審查會前，民眾黨向每位大法官被提名發出問卷，結果也是集體被總統府代發聲明，拒絕作答，從這幾波操作來看，足以顯示這批大法官被提名人聽話特質。

由於憲法法庭今年憲判字第8號關於死刑存廢的判決，引爆國人對死刑議題的關切，加上司法長期以來重視被告人權、卻輕忽被害人心情，死刑爭議也因此成為此次大法官審查的重點檢視項目。民眾黨立委張啓楷在審查時，曾詢問被提名人廖福特是否願意跟凶殺案被害人家屬會談，廖在國會殿堂上公開表態「當然願意」。

才隔沒幾天，當張啓楷與國民黨立委吳宗憲等人聯名發函邀請司法院正、副院長及大法官被提名人與重大刑事案件被害者家屬會談，7個被提名人卻以審查程序已完竣，不宜參與個別立委為司法個案舉辦活動，聯合聲明婉謝出席。

吳宗憲質疑，被提名人審查時說好，後來又集體不願意，「審查時給的任何承諾，還要相信嗎？」

大法官被提名人的聯合聲明不只反映出，這批被提名人在國會接受審查時允諾的事情可以出爾反爾，在國會說的話可信度遭質疑不說；聯合聲明的內容，更顯然是背後執政黨高層的意志，而所有被提名人也就乖乖聽話遵照辦理。

類似的情況早有先例，早在賴清德總統提名7名大法官不久，民眾黨就曾向每位大法官被提名人提出問卷，當時同樣也由總統府代發被提名人門的集體聲明，當初這批被提名人以當時憲法法庭尚未針對《立法院職權行使法 》作出判決等理由，不願對相關問題做出回應。

從一次又一次的聯合聲明事件，不難看出這批大法官被提名人是如何聽從上意，在還是被提名人身分時，對於接受各方審查的問題、曾經承諾的事件，都可因為上面的疑慮而改變心意，又如何讓外界相信他們將來會是獨立行使職權、不受執政黨控制的大法官？

尤其諷刺的是，其中有被提名人過去曾是經常以民間監督團體之名，要求大法官被提名人針對問卷回應者，不料，當自己成為被提名人，卻跟著聽話、跟隨集體行動，拒絕回應在野黨問卷。

７名大法官被提名人從獲提名至今的表現，撇開其他爭議不論，不管是由總統府代發聲明、或最新的聯合聲明，都證明了服從性極高、獨立性不知何在的特質。