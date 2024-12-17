行政院撥補健保點值政策 醫改會憂心：這是拿民眾的錢

立法院今年7月中通過主決議，要求明年6月底健保點值應達每點0.95元。行政院長卓榮泰坦言有困難，他今赴衛福部立台北醫院視察，針對健保點值提三原則，一是今年補足新冠肺炎、類流感較2019年同期所增加的醫療費用，並用公務預算把健保點值補到0.9元，在0.9元以上者，依比例再補上去。

對於行政院用公務預算撥補健保點值及醫療費用政策，醫改會執行長林雅惠提出三大隱憂，首先行政院撥補健保點值，其中原因是新冠肺炎及類流感疫情，造成醫療費用增加、點值下降，但新冠疫情已於去年5月排除新興傳染病的法定範圍，而類流感疫情更不是今年特有，如此用公務預算撥補健保點值到底合理不合理，公務預算是來自民眾的納稅錢，「這是民脂民膏」。

其次，政府去年已採用公務預算撥補健保點值，當時曾至衛福部健保會經專家學者討論，為避免醫療機構衝高服務量能，造成健保點值偏低，卻還能獲得挹注，要求政府加強審查，並提供專家學者相關評估資料，但政府至今遲遲沒有提出，無法得知目前醫療機構衝量的情形，而加以管理。

林雅惠說，健保總額制度採取浮動點值的設計，就是避免過度醫療及醫療機構衝高醫療服務量的情形，但如今行政院卻對「健保點值已達0.9元的醫療機構，仍依比例撥補」，如此只會讓醫院更放心衝量，因為政府會撥補點值，醫療服務過度利用的情況更為惡化，對健保財務沒有任何的幫助。

林雅惠指出，政府要如何相信在醫療機構獲得點值的挹注後，還能提升醫療品質，或在衝量的情況下，不願意收治病情複雜的個案，因此必須謹慎看待，這對健保永續是不是一個好做法，如此撥補真的是令人憂心。