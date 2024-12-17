司法官學院代理院長柯麗鈴沒通過考試委員 法務部：可惜

法務部司法官學院代理院長柯麗鈴未獲立法院同意通過擔任考試委員，法務部今表示，肯定柯的專業涵養及她長年對於檢察界的貢獻與付出，但實屬可惜。

法務部表示，尊重今立法院進行考試院人事案投票結果，不過，被提名人柯麗鈴未獲同意，無法協助推動考試制度完善發展，實屬可惜。

法務部說，所推薦的司法官學院代理院長柯麗鈴，擔任檢察官多年，具有深厚法學素養及實務經驗，學養俱佳，聲譽卓著，素孚眾望。

法務部還指出，柯麗鈴參與考試院推動法律專業人員考訓新制、致力行政救濟實務，熟稔司法人員培訓進修法制、司法人員考訓規劃及公務人員保障業務，在其專業領域內具備卓越的專業知能及深厚的學識素養，為一德才兼備之專業人才。

法務部說，對於柯麗鈴的傑出表現及敬業精神表達高度肯定，並對於其長期在專業領域之付出，表達誠摯敬意。