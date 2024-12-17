維持健保總額穩健 卓榮泰宣布明年投336億

行政院長卓榮泰今宣布，今年健保點值補足到0.9元，並將癌症新藥、罕病用藥、護理人力政策移出健保總額，由政府編列181億，由公務預算支出，並編列155億挹注健保基金收入，共336億維持健保總額穩健。

卓榮泰今視察部立台北醫院，提出三項原則，第一優先補助COVID-19、類流感案件，相較2019年同期增加的費用，針對整體點值仍不到0.9元的分區，今年一定會補助至每點0.9元；以及其他分區已達0.9元的部分，則比照上述分區的點值差距給予補助。

卓表示，他向賴總統報告後，總統非常支持，也十分肯定及感謝醫護人員過去幾年來，站在防疫與公共衛生的第一線，為國人付出及犧牲，任勞任怨。因此，行政院以三項原則核定今年度健保點值補助方案。

至於明年度總預算，政府也編列181億元將癌症新藥、罕病用藥、護理人力政策等項目移出健保總額，由公務預算支出；並編列155億元直接挹注健保基金收入，共336億藉此維持健保總額穩健。