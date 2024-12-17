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健保點值逾0.9元獲撥補 陳時中揭基於公平但明年不會了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
行政院政務委員陳時中表示，健保點值已達0.9元的醫療機構，仍會依比例撥補，這是公平性的考量，如果超過0.9元者不依比例增補，往後這些醫院在管理上恐不想精進，也無法給院內努力的同仁一個交代。本報資料照片
行政院政務委員陳時中表示，健保點值已達0.9元的醫療機構，仍會依比例撥補，這是公平性的考量，如果超過0.9元者不依比例增補，往後這些醫院在管理上恐不想精進，也無法給院內努力的同仁一個交代。本報資料照片

立法院今年7月中通過主決議，要求明年6月底健保點值應達每點0.95元。行政院長卓榮泰坦言有困難，他今赴衛福部立台北醫院視察，針對健保點值提三原則，一是今年會補足新冠肺炎、類流感較2019年同期所增加的醫療費用，並用公務預算把健保點值補到0.9元，在0.9元以上者，依比例再補上去。

「健保點值已達0.9元的醫療機構，仍會依比例撥補」，行政院政委陳時中說，這是公平性的考量，如果超過0.9元者不依比例增補，往後這些醫院在管理上恐不想精進，也無法給院內努力的同仁一個交代，並考量醫院經營辛苦，鼓勵醫院在健保總額制度下，管理應更為精進。讓管理好的醫院「不用怕」，政府不會讓他們吃虧的用意。

陳時中舉例，如果健保點值未到每點0.9元的醫療機構，如只有0.88元將會撥補0.02元，讓點值符合0.9元，而若已超過0.9元者，比如說是0.91元也會撥補0.02元，點值將會上升至0.93元。他說，撥補為今年全年，預計總金額將超過100億元，並由一季一季給予撥補。

陳時中說，這次措施是賴清德總統、行政院長卓榮泰，為體諒過去在新冠疫情期間醫界的辛苦，「疫情期間是醫界挺全民，疫情即將過去，是全民挺醫界」，而今年雖然大部分新冠肺炎個案都是輕症，但年前及年終仍各有一波疫情，對醫療費用有些影響因而撥補。

不過，明年新冠疫情平後，於健保點值將不再採取撥補，而是用完全不一樣的方式，進行合理化的管理。陳時中說，由於，明年健保總額成長率將朝高推估的5.5%規畫，且政府編列公務預算181億元，實質成長率有8%的空間，若經醫界有效率的管理，年中時可以往每點0.95元邁進，但大家仍要一起努力，應該可以達到目標。

至於，如果明年年中健保點值未達0.95元，是否還會進行撥補？陳時中說，目前不會採取這樣的措施，因如此會讓努力的目標失效，恐不利於醫院及健保總額的管理。

健保點值 疫情 陳時中

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