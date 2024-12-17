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卓揆要補健保點值至0.9元 五大醫事團體：醫院應加薪

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，確保點值將有效紓解各醫院財務壓力，穩定醫療服務品質，並有助醫院調整醫護人員薪資結構，讓其付出獲得應有的回報。本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，確保點值將有效紓解各醫院財務壓力，穩定醫療服務品質，並有助醫院調整醫護人員薪資結構，讓其付出獲得應有的回報。本報資料照片

行政院長卓榮泰今天赴台北醫院視察，提出要以公務預算將今年點值補至0.9元，且0.9元以上者，依比率疊加。五大醫事團體發布聲明表示，補足點值可有效紓解各醫院財務壓力，穩定服務品質，幫助醫護人員提升薪資，並呼籲醫院為醫護人員加薪。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，健保制度是保障全民健康的台灣社會重要民生基石，醫護人員則是守護國人健康第一線功臣，近年醫療成本不斷上升，健保點值未能反映真實成本，對醫療體系造成極大挑戰。

卓榮泰提出的補助原則，包括優先補助新冠肺炎及流感等重大醫療支出。洪子仁表示，確保點值將有效紓解各醫院財務壓力，穩定醫療服務品質，並有助醫院調整醫護人員薪資結構，讓其付出獲得應有的回報。

洪子仁表示，對於調薪4%底上醫療機構給予高度肯定，尚未達到4%調幅的醫院，應將本次健保點值撥補資源，用於調升醫護人員薪資，確保醫護人員辛勞獲得應有回饋，藉此提升整體醫療人力穩定性，強化國人健康照護品質。

「補助健保點值政策有助於紓解醫療體系的經營壓力，讓醫療機構提升服務效能，為醫護人員創造更友善且具競爭力的工作環境。」洪子仁說，補足點值也有助於達成賴清德總統健康台灣政見，及醫療普及願景，盼各醫院將每一分資源用在刀口上，提升醫療服務效率與品質，造福全體國民。

健保點值 洪子仁 醫護人員

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