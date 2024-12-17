立院完成考試院人事同意權 賴清德感謝韓國瑜

賴清德總統今赴考試院出席公務員傑出貢獻獎表揚大會，他在致詞時感謝立法院長韓國瑜率領不分朝野立委通過考試院人事同意權案審查，並於今日完成投票，讓國家運作順利持續推動。同時感謝具專業性與代表性的9位被提名人選願意承擔重任，為國家努力付出。

賴清德表示，公務員是國家運作的重要基石，是捍衛民主價值、增進人民福祉的重要尖兵。因為公務員的敬業盡責、全力奉獻，國家才能穩健向前邁進。為讓公務員能在各自專業領域做出更多貢獻，政府今明兩年對軍公教待遇分別調增4%與3%，盼政府帶頭加薪、照顧公務員，同時希望促進民間跟進調薪，一起提升國家競爭力。

賴清德表示，面對全球AI浪潮，政府數位轉型也要加速前進，數位轉型不僅能提升公共服務的效率，也讓政府可迅速回應民眾需求，期許公務員持續強化數位素養，積極將智慧治理理念落實到更多施政項目中，讓人民更幸福、國家更強，也讓世界擁抱台灣。

賴清德表示，為讓國家發展符合世界潮流，政府必須拔擢優秀人才、健全文官法治，考試院可說是任重道遠，立法院今行使考試院人事同意權，他身為總統，為國舉才不分黨派，9位被提名人都具有專業性和代表性，都是一時之選，感謝他們願意承擔重任，為國家努力付出。

同時，賴總統也感謝考試院全體人員在看守期間兢兢業業，維繫院務基本運作，期待考試院能在最短時間內恢復常態運作，發揮最大功能，為台灣文官法治擘畫新局。

新任考試院正副院長周弘憲、許舒翔將在本周四（20日）率新一屆考試委員就任，並於同日下午即召開考試院會。

今年「公務人員傑出貢獻獎」得獎名單出爐。全國各主管機關合計推薦62名公務人員及54組團體參選，考試院邀請各領域專業富經驗人士組成評審委員會，選出6名得獎人與6組得獎團體。

榮獲傑出個人獎，分別為臺灣臺北地方檢察署主任檢察官曾揚嶺、財政部財政資訊中心主任張文熙、臺北榮民總醫院醫師兼副院長李偉強、交通部鐵道局北部工程分局正工程司兼隊長劉建宏、嘉義縣衛生局科長林淑華，以及中央銀行副局長賀蘭芝。

榮獲傑出團體獎，分別為：經濟部水利署—水庫更新與清淤、衛福部健保署「健保健康存摺，智慧健康台灣」、經濟部產業技術司—「領航臺灣-吸引國際大廠來臺設研發中心」、環境部立足臺灣、攜手NASA-開創環境AI 3D監測新紀元、農業部林業及自然保育署，以及雲林縣政府氣候變遷辦公室：智慧減碳農業與循環永續促進等團隊。

考試院秘書長劉建忻致詞時表示，跟大家說聲抱歉，站在這裡說恭喜的歷來應該是考試院長，但因第十四屆考試院長今天中午才誕生，還來不及今天下午就催他來報到，周弘憲要他代為轉達，對大家的感謝與道賀之意。