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勞動部就安基金淪小金庫 審計長陳瑞敏承諾擴大追溯5年

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院會下午邀請審計長陳瑞敏列席報告112年度中央政府總決算審核報告案審核經過並備詢。記者曾吉松／攝影
立法院會下午邀請審計長陳瑞敏列席報告112年度中央政府總決算審核報告案審核經過並備詢。記者曾吉松／攝影

勞動部就業安定基金淪為小金庫備受爭議，立法院今天邀請審計長陳瑞敏列席報告「112年度中央政府總決算審核報告案」審核經過並備詢。陳瑞敏答詢時說，日前在財政委員會時就有答應列席委員查核經費支用情形，本月初也派員查緝查了3年，會再擴大溯及至5年，在任內努力做到。

民眾黨立委林憶君今質詢表示，執政黨竟濫用安定勞工的社福預算，變成政府官員辦音樂會、唱歌、養媒體、做大內宣、甚至用來裝潢辦公室、或採購三節禮品送禮做人情的不當使用，如此濫用人民納稅錢，審計部是否有掌握就業安定基金近年「媒體政業務宣導費」及「推展費」預算編列及支用數據？

陳瑞敏答詢，看起來上述均不符合基金用途，至於「媒體政業務宣導費」及「推展費」已有掌握，媒體政策宣導費用逐年增加，推展費113年也有1.3億多，加起來媒體政策推展也有3億多元。

針對審計部處理方式，陳瑞敏表示，審計部近二年已針對勞動部就安基金違反規定的支出收回3億多元，該基金近3年短絀約200多億，又補助長年連續違反勞動法令的雇主3千多萬，這些缺失都已經請勞動部好好檢討。

陳瑞敏也允諾林憶君，指出目前已在月初派員查核，雖然日前答應財委會委員查核3年期間，接下來會擴大追溯至5年，會在任內努力做到。

勞動部 就業安定基金 陳瑞敏

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