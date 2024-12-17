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賴總統頒發公務員傑出貢獻獎 盼成各界典範

中央社／ 台北17日電

總統賴清德今天頒發公務人員傑出貢獻獎並表示，獲獎者在打詐、交通安全與推動醫療外交等各領域都有卓越貢獻，也都是民眾期待的重要工作，期待頒獎能帶動相關單位在各領域發揮更大作用、一起努力改善並解決問題，讓國家更進步。

賴總統今天出席「113年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，為獲獎的6名個人、6組團體頒獎，每當叫到得獎者時，親友團總是熱情應援，讓賴總統會心一笑，還鼓勵可以大聲一點。

賴總統致詞表示，傑出貢獻獎是公務人員界的奧斯卡獎、是至高榮譽，感謝得獎公務員樹立典範、為打造更美好台灣做出卓越貢獻。

賴總統說，公務人員是國家運作重要基石，也是捍衛民主價值、增進人民福祉重要角色，因公務員盡責與全力奉獻，國家才能穩健邁進。

賴總統表示，為讓公務員能在各自專業領域做出更多貢獻，政府在今年與明年對於軍公教人員待遇分別調升4%與3%，希望政府帶頭加薪照顧公務人員，也希望促進民間跟進調薪，一起提高國家整體競爭力。

賴總統說，面對全球AI浪潮，政府數位轉型也要加速前進，數位轉型不僅能提高服務效率，也讓政府能迅速回應民眾需求，期許公務人員持續強化數位素養，積極落實智慧治理，讓人民更幸福、國家更強，也讓世界擁抱台灣。

賴總統表示，為讓國家發展符合世界潮流，必須拔擢優秀人才、健全文官法制，考試院可說是任重道遠，立法院今天行使考試院人事同意權，身為總統，為國舉才不分黨派，9位被提名人都有專業性與代表性、都是一時之選，非常感謝他們願意承擔重任，為國家努力付出。

賴總統說，感謝考試院全體人員在看守期間兢兢業業地維繫院務基本運作，也期待考試院在最短時間內恢復常態運作，另也感謝立法院院長韓國瑜率領朝野立委完成審查工作，讓國家運作能順利持續推動。

考試院秘書長劉建忻表示，今天是考試院1年中最歡樂的一天，或許很多政府作為都被民眾視為是應該的，但對於每一天在政府內兢兢業業努力的人來說，如果不是因特別用心、有犧牲奉獻精神，這些事不會理所當然發生，這是一份沒有耀眼光芒的工作，是大家的手在推動國家進步，感謝每位把工作當志業的公務人員，在各專業中都有傑出表現。

「113年公務人員傑出貢獻獎」分別有6名個人與6組團體得獎。傑出個人獎得獎者包括台北地檢署主任檢察官曾揚嶺、財政部財政資訊中心主任張文熙、台北榮民總醫院醫師兼副院長李偉強、交通部鐵道局北部工程分局正工程司兼隊長劉建宏、嘉義縣衛生局科長林淑華以及中央銀行副局長賀蘭芝。

傑出團體獎方面，經濟部水利署在「水庫更新與清淤」表現傑出；衛福部健保署以「健保健康存摺，智慧健康台灣」獲獎；經濟部產業技術司「領航台灣-吸引國際大廠來台設研發中心」受肯定。

環境部「立足台灣、攜手NASA-開創環境AI 3D監測新紀元」表現亮眼、農業部林業及自然保育署推動與原住民部落成為合作夥伴並獲獎；雲林縣政府氣候變遷辦公室「智慧減碳農業與循環永續促進」團隊也成為典範。

考試院

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