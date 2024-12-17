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中央稱沒錢分給地方 賴士葆打臉：每年賸餘至少2500億

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

國民黨跟民眾黨主張修財政收支劃分法，藍白各自提出修法版本，民進黨團認為會削弱中央可支配預算，無法因應突發狀況。國民黨立委賴士葆今天質疑，中央政府近年每年歲計賸餘2500到5000億元，垂直分配給地方政府不好嗎，稱中央沒錢是胡說八道。

審計長陳瑞敏今天下午出席立法院會，列席報告中華民國112年度中央政府總決算審核報告案審核經過並備諮詢。

賴士葆指出，中央這幾年都說不可以把錢分給地方政府，講得好像火燒厝，結果2021年歲計賸餘2979億元、2022年4993億元、2023年2790億元，這幾年中央政府歲計賸餘約2500到5000億元，中央幾乎每年都花不完，如果把錢垂直分配給地方政府不是很好嗎？

賴士葆說，中央稱財畫法垂直分配給地方沒錢，胡說八道，中央每年賸餘很多，所以財劃法要修的原因在這裡，中央給地方前天經地義。

陳瑞敏表示，中央近幾年都有歲計賸餘，地方也有560億元賸餘，財政逐步在改善中。陳瑞敏強調，財劃法要考量中央跟地方財政狀況，劃分的時候錢跟事務要一起考量，有時候地方農水路問題會跑到中央來。

財劃法 賴士葆 陳瑞敏

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