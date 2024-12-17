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考試院人事同意案1人未過關 總統府：尊重但遺憾

中央社／ 台北17日電

立法院會今天行使考試院人事同意權案投票，總統府表示，尊重立法院審查的結果，但仍對部分人選未獲同意表達遺憾；至於未獲同意的遺缺未來是否補提，將視考試院實務運作狀況，再審慎評估後續處理方式。

立法院會今天行使考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人周弘憲、副院長被提名人許舒翔都獲得出席立委過半數同意票，同意為考試院正副院長。7位考試委員被提名人中，僅檢察官出身的試委被提名人柯麗鈴未過關。

總統府發言人郭雅慧下午發布新聞稿表示，總統府感謝立法院完成人事同意權審查，使歷經3個多月看守期的考試院能夠恢復常態運作。

郭雅慧說明，此次第14屆考試院院長、副院長及考試委員的9位被提名人，是總統府向各界廣徵適格人才，並經過審薦小組嚴謹專業之作業程序，由賴總統依「專業性」及「代表性」考量提名，皆為一時之選。

總統府尊重立法院人事同意權審查的結果，惟對於部分人選未獲同意，仍表達遺憾之意，但相信所有獲得通過的被提名人，就任後都會不負所託，為實踐考試院的憲政職權努力不懈。

郭雅慧強調，賴總統感謝所有被提名人，從過去在各自工作崗位上，乃至這次承擔提名重任以來，在在展現願意為國家付出、為全國公務人員奉獻的努力。此外，賴總統也感謝考試院全體同仁，在看守期間仍兢兢業業、堅守崗位，維繫考試院院務的基本運作。

郭雅慧表示，賴總統期盼考試院能在最短時間內恢復常態運作，將安排第14屆考試院於12月20日赴任，以確保全國考生及公務人員之權益。至於未獲同意的遺缺未來是否補予提名，將視考試院實務運作狀況所需，再審慎評估後續妥適處理方式。

立法院 總統府發言人 考試院

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