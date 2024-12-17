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江啟臣接見美智庫訪團 鼓勵分享對區域未來看法

中央社／ 台北17日電

立法院副院長江啟臣今天接見美國智庫東西中心「傑佛森獎學金計畫」資深記者訪問團，他致詞時表示，區域內很多國家今年完成大選，還有最近南韓的動態等，現在是一個很好的時間點，討論和分享彼此對區域未來的看法。

江啟臣今天在立法院接見東西中心「傑佛森獎學金計畫」資深記者訪問團，民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委陳永康及民眾黨立委張啓楷等人陪同。

江啟臣表示，東西中心是全世界排名非常前面的智庫，長期以來推動區域的對話，尤其是對區域的和平、安全、經濟各方面都非常重視，也期待東西中心的角色能繼續造福整個區域及全世界。

江啟臣指出，訪團來台灣選擇到立法院就對了，因為立法院有非常活躍的民意代表及民意，可以用最短時間了解整個台灣民主政治的狀況、對外關係、兩岸關係，及台灣的經濟安全、國家安全等方方面面議題，立委都可以跟訪團成員侃侃而談。

江啟臣說，現在是非常重要的時間點，美國大選剛結束，區域內也有很多國家今年都完成大選，還有最近南韓的動態等，現在是一個很好的時間點讓大家討論跟分享彼此對區域未來的看法。

訪團團長史蒂芬．揚不拉德（Steven Youngblood）表示，東西中心目標是關注在亞太地區各國關係的發展，東西中心透過很多教育及校友的計畫將所有人串聯在一起，也有充滿動態及動力的研究計畫，及非常專業的相關發展計畫，其中一個就是傑佛森獎學金計畫。

他指出，東西中心與台灣之間有非常深入、豐碩的交流過往，東西中心來自台灣的校友，目前在台灣擔任重要的角色，包括政府官員、大使等，總統賴清德在2週前才剛到東西中心演講，今天的活動也再次彰顯彼此緊密的關係。

江啟臣 美國大選 關係

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