英澳外長防長促台海和平 外交部：2年3度發聲挺台

英國與澳洲外交和國防部會首長16日舉行會談，會後聯合聲明提及台海和平至關重要以及支持台灣國際參與。外交部今天表示，英澳2年內3度聯合公開表達對台支持，台灣將持續與理念相近國家緊密合作，共同促進印太區域的安全與繁榮。

英國與澳洲外交和國防部會首長（2+2）會談（AUKMIN）16日在倫敦舉行，會後聯合聲明重申英澳皆反對單方面改變台海現狀，強調台灣海峽和平穩定至關重要。此外，英澳願致力合作支持台灣有意義參與國際組織。

對此，外交部下午發布新聞稿指出，英澳兩國2年內3度聯合公開表達對台灣的支持，外交部表達高度肯定與歡迎。

外交部表示，英國、澳洲與台灣為共享民主、自由及法治等普世價值的理念相近夥伴，也是穩定印太區域和平的重要力量。作為國際社會不可或缺的一員，台灣將持續與理念相近國家緊密合作，維護台海和平與穩定、拓展台灣的國際參與，並捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進印太區域的安全與繁榮。