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台大C教授爆性騷遭點名「賴親信」施壓？ 李茂盛：非事實

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨立院黨團今舉行「名醫性騷，府方撐腰」記者會。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團今舉行「名醫性騷，府方撐腰」記者會。記者屈彥辰／攝影

台大婦產科權威「C教授」涉性騷，國民黨立委王鴻薇今點名，C教授找上的總統府資政、婦產科權威李茂盛。茂盛醫院院長李茂盛聲明表示，遭指涉施壓情節非事實，若再有不實影射或妨害名譽等言論將循法律途徑。

國民黨立院黨團今召開記者會「名醫性騷，府方撐腰」黨團首席副書記長王鴻薇直接點名，C教授找上的總統府資政即婦產科權威李茂盛。立委徐巧芯表示，C教授為賴清德總統在醫界親信，賴總統要不要出來說清楚？

律師李宗炎今天下午代茂盛醫院及李茂盛發表聲明並澄清，一、該院聘用醫師乃借重其醫學專業，對於醫師的私領域毫不知情亦無法干涉。二、關於坊間指射涉及性騷的C姓醫師？院方已先停診，同時主動安排患者改掛其他醫師，保障病患權益。院方將靜待有關機關調查結果，若調查結果屬實，該院將依對C姓醫師做相關處置。

茂盛醫院、李茂盛聲明，從未致電或連絡台大校長陳文章教授或C姓醫師前任職場域，關說任何涉及性平案件之案情，也無施壓、干預相關案件調查或相關處置。坊間傳聞指涉該院或他施壓情節，非事實，也請社會大眾勿以訛傳訛，助長不實傳聞歪風。

李宗炎說明，請各界謹慎閱聽鑒察，勿再有不實影射或妨害名譽等言論，否則，將循法律途徑保護茂盛醫院、李茂盛合法權益。

茂盛醫院院長李茂盛今聲明表示，坊間指射涉遭指涉C教授找上他施壓，非事實。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院院長李茂盛今聲明表示，坊間指射涉遭指涉C教授找上他施壓，非事實。圖／茂盛醫院提供

妨害名譽 婦產科 醫師

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