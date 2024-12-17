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賴清德：台ICT實力應與國安結合 不能忘記台灣有能力競逐太空

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
總統賴清德今天說，台灣位處印太區域第一島鏈，「我們受到許許多多挑戰」，所以ICT產業實力應與國安相結合。圖／本報系資料照片
總統賴清德今天說，台灣位處印太區域第一島鏈，「我們受到許許多多挑戰」，所以ICT產業實力應與國安相結合。圖／本報系資料照片

台北市電腦公會今日舉行50周年慶祝活動暨會員大會，總統賴清德親自出席並致詞，肯定台灣資訊產業的成就，並提出未來產業發展的三大願景。他強調，台灣位處印太區域第一島鏈，「我們受到許許多多挑戰」，所以ICT產業實力應與國防需求相結合。

賴清德還說，「我認為過去我們在太空和海洋領域涉獵較少，我們不能忘記台灣是有能力競逐太空，台灣有機會探索海洋，讓我們國家的產業能夠更廣、更大，讓國家的力量能夠更強，甚至是全世界在繁榮發展時，台灣能稱職扮演關鍵角色。」

賴總統表示，台灣現在非常需要無人機、無人載具、水下載具、機器人技術，這些產業發展不僅守護國家安全，也能為ICT產業創造更多機會與效益。他說，「若我們能將產業發展與國安需求結合，我相信效益一定可以更大。」

賴總統今天指出，面對全球產業變革，他提出國家產業發展三大願景：第一是前瞻未來智慧永續、第二是競逐太空探索海洋，第三則是立足台灣、布局全球、行銷全世界。

他指出，未來是全面智慧化的時代，因此台灣必須善用現有的ICT產業基礎、半導體與AI實力，順應智慧時代來臨，同時應對氣候變遷挑戰，讓國家邁向智慧永續新時代。

賴清德還重申，台灣應擴大太空和海洋領域的布局，因此政府要做的事就是「加大科技預算」，「我們明年科技預算將達到1965億元，比今年增加77億元」，他說，要以政策支持來提升台灣AI和科技實力，建置更強大的算力基礎、國家級超級電腦和主權AI，並持續栽培AI人才、鬆綁法規，讓ICT產業發展與國家未來緊密結合。

太空 賴清德

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