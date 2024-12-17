大法官被提名人拒見受害者家屬 立委批到底是多害怕

立委吳宗憲、張啓楷在立法院舉行「邀總統府、司法院代表與重大刑事案件被害者家屬會談」記者會，出席記者會包括被害者家屬代表（師鐸獎女教師案）張教授、（殺警案）涂姊姊等人。

記者會中指出大法官被提名人廖福特在審查時曾表示很樂意傾聽受害者家屬心聲，但在總統府統一作業下打了退堂鼓，堂堂被提名人在議事殿堂說謊，既已答應與被害人家屬面對面對話，卻找了所有被提名人連署反對前來，抨擊大法官被提名人到底是多害怕面對被害人家屬？立法委員吳宗憲表示總統府與被提名人沆瀣一氣，行政機關更是充斥著傲慢表示遺憾和憤怒，連全國民眾關注的議題，都關閉溝通管道，對被害者家屬造成二次傷害，基於對家屬的尊重，會面將如期舉行。 立委吳宗憲（左三）、張啓楷（右三）在立法院舉行記者會，表示大法官被提名人廖福特在審查時曾表示很樂意傾聽受害者家屬心聲，但在總統府統一作業下打了退堂鼓，抨擊大法官被提名人到底是多害怕面對被害人家屬。記者曾學仁／攝影