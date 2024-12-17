【重磅快評】賴清德軍師立銅像 國父銅像不見天日？

「黃先柱比國父更偉大嗎？」，台南市議會國民黨團日前砲轟市府用公有地、花近千萬公帑為台獨人士黃先柱設立紀念公園和銅像，涉及貪瀆圖利，要求恢復原狀，否則移送檢調，市府則以「合情合理」、「強化在地連結」置辯；姑不論是否成案，但台南的銅像爭議何其多，慰安婦銅像被拆，市府不聞不問，國父銅像深鎖倉庫，不見天日，市府的在地連結彷彿只連結到賴清德一人？

七股區西寮里黃先柱紀念公園是台南市政府工務局前年底以公園改善工程為由，動用762萬元施工，去年5月變更設計，鋪設步道、設置涼亭再花52萬5000元，文化局則花158萬元豎立黃先柱銅像，所有工程在本月初完工，市府舉行公園及雕像揭幕儀式；工程期間，賴清德總統曾多次下鄉與黃先柱家屬見面關切工程進度，月初因出國還請國策顧問康銀壽代表致詞。

藍營質疑，許多市民根本不認識黃先柱，他生前任職於將軍漁港主任，常參與民進黨活動，將軍漁港營運虧損連連，只因他是賴清德總統的好友，就被認定對台灣民主有貢獻？而且，台南已有黃昭堂紀念公園，現在又多一座黃先柱紀念公園和銅像，台獨沒有成功，還敢歌功頌德？

針對藍營質疑，市府的說法奇特，指特色公園強化在地連結，合情合理，黃先柱對台灣民主發展貢獻卓著，深受地方肯定並獲頒總統褒揚令，公園重修後，地方人士認為偏遠地區難得培養出國策顧問，提出以黃先柱命名並立雕像，以紀念地方代表性人物；文化局並說，黃先柱家屬之前已表達會自付銅像經費，目前正協助處理。

不知道市民能不能認同市府的說法，但如果說黃先柱對民主發展貢獻卓著，那排在黃先柱前面、對台灣民主發展貢獻卓著的人士真不知凡幾？怎麼輪得到黃先柱？如果公園用地是黃家所捐，也許要立銅像還比較沒話說，但市府拿公有地蓋個人紀念公園，說是合情合理，但有沒有合法？

再者，真要說黃先柱對民主發展貢獻卓著，恐怕也只是對賴清德一人有貢獻；黃先柱系出新潮流，曾任民進黨台南市黨部主委，早年與賴清德相識，一路助賴征戰國大代表、立委與台南市長，號稱是賴的軍師，還曾擔任市長辦公室主任及有給職顧問；也因為和賴有深厚情感，今年獲聘為總統府國策顧問。市府說是為強化在地連結才設紀念公園，但怎麼看都是連結到從政各階段的賴清德。

台南市府獨厚黃先柱銅像，至少也要做到公平；黃先柱和賴清德交情好，就有在地連結，但國父創建中華 民國，貢獻何止是黃先柱的千萬倍，十年前原位於湯德章公園的孫文銅像被獨派人士拉倒，之後就被市府放進倉庫，國民黨市議會黨團提案希望銅像能回到台南公園，文資審議會也通過移至園區內兒童科學館旁，怎料獨派人士說反對，市府就沒有下文。對照黃先柱，國父若地下有知，能不氣結？

還有民進黨執政後就不再談的慰安婦事件，全台唯一的慰安婦紀念銅像設於台南市忠義路、中正路口，但因土地遭法拍，今年九月間拆除，國民黨議員希望市府能提供綠地安置，市長黃偉哲嘴巴雖說譴責慰安婦事件，但又說銅像是私人設置，和市府要不要接受是兩回事；如果黃先柱銅像是家屬埋單卻能豎立公園，慰安婦銅像卻是私人財產，不便處理，還真不知道黃偉哲的標準又在那裡？