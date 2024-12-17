審計長：兒童醫療照護等施政 納為年度查核工作重點

審計部審計長陳瑞敏今天指出，審計部已將政府推動淨零轉型、打擊詐欺、改善所得分配、人才培育、兒童醫療照護、交通平權、供水改善、永續農業、因應超高齡社會、智慧政府等重要施政，納為113年度及114年度的查核工作重點。

立法院會今天下午邀請陳瑞敏列席報告民國112年度中央政府總決算審核報告案審核經過，並備諮詢。

陳瑞敏指出，總決算部分，112年度歲入決算經修正淨增列新台幣4524萬餘元，審定為2兆9073億餘元，較預算增加3278億餘元；歲出決算經修正淨減列5億餘元，審定為2兆6277億餘元，較預算減少613億餘元；歲入歲出相抵賸餘2796億餘元。

他進一步指出，原列債務舉借預算為1731億餘元，全數未執行；債務償還決算1260億元，經照數審定，收支賸餘計1536億餘元。

談及歲入、歲出與收支平衡，陳瑞敏表示，政府自推動財政健全方案以來，財政收支結構逐步改善。

陳瑞敏指出，審計部秉持以民為本的審計理念，聚焦攸關國計民生的政府重要施政，優先配置審計資源進行系統性的查核，近5年度（108至112年度），內容涵蓋氣候變遷、打擊詐欺、所得分配、食品安全、交通安全、資通安全、都市更新、住宅政策、能源轉型、超高齡社會、永續金融、企業投資環境、人才培育、補助地方、生物多樣化、智慧國家及智慧運輸等議題。

他說，經行政院及各有關主管機關積極研謀改善，譬如在包括因應氣候變遷、改善所得分配、加強打擊詐欺、建構安居環境、因應超高齡社會方面，已有具體對策或成效。

陳瑞敏表示，配合政府推動「國家希望工程」施政重點及呼應各界普遍關注議題，審計部已將政府推動淨零轉型、打擊詐欺、改善所得分配、人才培育、兒童醫療照護、交通平權、供水改善、永續農業、因應超高齡社會、智慧政府等重要施政，納為113年度及114年度的查核工作重點，將持續加強查核，發揮審計功能。