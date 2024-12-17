投錯票遭黨團開罰 黃珊珊承諾往後會更加小心
立法院今天針對考試院人事同意權進行投票，民眾黨團表示考委提名人柯麗鈴、伊萬．納威（Iwan Nawi）對考試院業務不熟悉、詢答表現不及格，民眾黨團將投下不同意票。
但民眾黨立委黃珊珊上午在投票時卻在柯麗鈴同意、不同意欄位都蓋了章，並當場向院長韓國瑜求助，但已無法補救，黃珊珊下午在開完黨團會議後，一語不發的走出黨團回到立委辦公室，黃珊珊事後在臉書為此致歉，並承諾往後會更加小心。
民眾黨立法院黨團稍早也發布聲明，有關黃珊珊在行使考試委員同意權引發廢票爭議，民眾黨團召開會議討論，經過黃珊珊說明現場情況，全體成員均信任此次誤投爭議，實屬無心之過，而且不影響最終結果。為了貫徹民眾黨立法院黨團紀律，並且回應外界疑慮，依照「台灣民眾黨立法院黨團組織規程」第24條規定，決議予以罰款新台幣5萬元，並且自12月21日起暫停出席黨團會議2個月。
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