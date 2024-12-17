行政院提補健保點值三原則 醫界揭秘背後考量的原因

立法院今年7月中通過主決議，要求明年6月底健保點值應達每點0.95元。行政院長卓榮泰坦言有困難，而今赴部立台北醫院視察，針對健保點值提三原則，一是今年會補足新冠肺炎、類流感較2019年同期所增加的費用，並用公務預算把健保點值補到0.9元，而在0.9元以上者，依比例再補上去。

對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，政府對醫療支出長期不足，特別是新冠疫情間，民眾就醫增加，疫情過後，民療利用率也未明顯下降，行政院願意用公務預算撥補健保點值，「醫界樂觀其成、高度肯定」，也呼應賴清德總統曾說，強化醫療機構財務韌性，並有機會為醫事人員加薪。

不具名醫界人士表示，行政院今年用公務預算挹注健保基金達240億元，預計這次以其中約50、60億元，用於撥補健保點值，其實，行政院討論撥補健保點值醞釀已久，但有介於南、北醫院健保點值不同，因北部醫院多、就醫患者多，每點健保點值多低於0.9元，相較於南部醫院點值多為0.9元以上，因此，如何補的公平為考量所在。

最後，行政院拍板，每點健保點值不到0.9元者，補足0.9元，0.9元以上者，依比例再補上去。該名人士表示，這作法以達到南北平衡，預計原先健保點值已超過0.9元的醫療機構，經撥補後有機會上升至0.92、0.93元，朝向立法院主決議要求明年6月底健保點值應達每點0.95元的目標邁進，「展現政府最大的誠意」，如果今年第四季健保點值可以接近0.95元，明年6月健保點值達0.95元的機會將會大增。

據了解，今年目前第一、第三季健保點值每點都在0.9元以上，僅第二季健保點值平均為0.87元左右，如果補到0.9元，依各醫院申報點值不同，估計一年約可以補助約3億多元，平均每季約有7000、8000萬元，對醫院來說幫助很大。