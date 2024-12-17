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總統府：感謝立法院完成考試院人事同意權審查 恢復常態運作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院17日對於第十四屆考試院院長、副院長及考試委員審查結果出爐，對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統府感謝立法院完成人事同意權審查，使歷經3個多月看守期的考試院能夠恢復常態運作。

立法院院會今日進行第14屆考試院正、副院長及7位考試委員被提名人同意權案記名投票，中午投票結果出爐，僅柯麗鈴1人未獲得超過二分之一立委同意票，其餘人事均順利過關。

郭雅慧說明，此次第十四屆考試院院長、副院長及考試委員之9位被提名人，是總統府向各界廣徵適格人才，並經過審薦小組嚴謹專業之作業程序，由賴總統依「專業性」及「代表性」考量提名，皆為一時之選。總統府尊重立法院人事同意權審查的結果，惟對於部分人選未獲同意，仍表達遺憾之意，但相信所有獲得通過的被提名人，就任後都會不負所託，為實踐考試院的憲政職權努力不懈。

郭雅慧強調，賴總統感謝所有被提名人，從過去在各自工作崗位上，乃至這次承擔提名重任以來，在在展現願意為國家付出、為全國公務人員奉獻的努力。此外，賴總統也感謝考試院全體同仁，在看守期間仍兢兢業業、堅守崗位，維繫考試院院務的基本運作。

郭雅慧表示，賴總統期盼考試院能在最短時間內恢復常態運作，將安排第14屆考試院於12月20日赴任，以確保全國考生及公務人員之權益。至於未獲同意的遺缺未來是否補予提名，將視考試院實務運作狀況所需，再審慎評估後續妥適處理方式。

立法院 總統府發言人 考試院

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