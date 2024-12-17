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考試院人事同意權投錯票 黃珊珊致歉「往後會更小心」、遭黨團開罰5萬元

試委人事案藍委投錯票 傅崐萁：下次會修正完成

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會上午進行考試院人事同意權案記名投票表決，議事人員布置完成圈票處後，在上午9時9分開始投票，國民黨團總召傅崐萁（中）帶領黨籍委員投票。記者曾吉松／攝影
立法院會上午進行考試院人事同意權案記名投票表決，議事人員布置完成圈票處後，在上午9時9分開始投票，國民黨團總召傅崐萁（中）帶領黨籍委員投票。記者曾吉松／攝影

立法院今天進行考試院人事同意權案投票，除民眾黨立委黃珊珊投錯票以外，國民黨立委邱若華、黃仁、陳超明也投票錯。國民黨團立院總召傅崐萁緩頰，這是立法院第一次將所有被選舉人集中在一張選票上，難免有一些失誤，下次會把它修正完成。至於是否會罰款，傅崐萁說，不會有任何形式的約束。

試委被提名人除柯麗鈴在藍白合力封殺下，未取得過半票數同意票落馬，其實6人均同意票過半，將順利出任試委。不過，卻發生在野立委接連蓋錯章的狀況，邱若華把黨團支持的被提名人呂秋慧蓋成不同意；黃珊珊、黃仁、陳超明均將柯麗鈴蓋成無效票。

傅崐萁表示，部分委員可能第一次投票，畢竟這是第一次把所有的被選舉人通通集中在一張選票上，且選票還不是很大張，第一次投票難免會有一些認識上的誤差，下一次他們會把它修正完成。

至於是否罰款，傅崐萁說，國民黨向來對內的部分，都是一致、同心協力，他們不是透過任何形式的約束方式。

談及此次試委的投票結果，傅崐萁說，這次的投票已經清楚跟社會表達，只要不是太偏差的事情，他們還是會包容，希望國家能夠順暢發展，讓各項施政在正確的軌道上進行，所以除了超級意識形態的院長被提名人周弘憲以外，都盡量給過關，讓考試院能夠順利運作。

傅崐萁 國民黨 投票

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