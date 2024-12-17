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黃珊珊未依照決議誤投廢票 開罰5萬元暫停出席黨團會議
立法院今天進行考試院人事同意權案投票，民眾黨立委黃珊珊未依照決議蓋錯票，民眾黨團處罰款新台幣5萬元，並且暫停出席黨團會議2個月。
民眾黨立法院黨團稍早發布聲明，有關黃珊珊在行使考試委員同意權引發廢票爭議，民眾黨團召開會議討論，經過黃珊珊說明現場情況，全體成員均信任此次誤投爭議，實屬無心之過，而且不影響最終結果。
民眾黨團說明，為了貫徹民眾黨立法院黨團紀律，並且回應外界疑慮，在黃珊珊結束說明離場過後，其餘7位黨團成員依照「台灣民眾黨立法院黨團組織規程」第24條規定，一致決議予以罰款新台幣5萬元，並且自12月21日起暫停出席黨團會議2個月。
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，民眾黨團總召黃國昌表示，考試委員被提名人柯麗鈴酬庸色彩過於濃厚，考試委員被提名人伊萬．納威過去並未充分履行試委職責，民眾黨團做出一致決議，不同意她們出任考試委員，其餘人選則都會投下同意票。
不過，黃珊珊事後坦言，她先就考試委員被提名人柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，隨後又不小心在前者蓋下同意，自己當場向立法院長韓國瑜請求補救，不過依照規定無法抽換選票，因此仍然依規投入票匭。
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