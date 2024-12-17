快訊

台股下挫21點收23,018點 台積電下跌10元收1,075元

中捷隨機砍人嫌犯稱遭霸凌 看守所內「吞電池」送醫

西班牙足協主席強吻女冠軍：體壇性騷擾的孤獨奮戰

營建署前官員收賄7567萬、喝花酒 監院全票彈劾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
營建署前官員收賄7567萬、喝花酒，監院全票彈劾。圖／聯合報系資料照片
營建署前官員收賄7567萬、喝花酒，監院全票彈劾。圖／聯合報系資料照片

監察院今天表示，營建署前組長張之明涉嫌收受廠商賄賂及不正利益7567萬餘元；課長詹加欣接受廠商有女陪侍飲宴及性服務等招待，2人違失情節重大，監察院審查委員全數通過監察委員蔡崇義、王美玉、賴鼎銘提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，張之明為原營建署簡任第11職等組長，為國家高階文官，竟不思廉潔自持，見為各地方政府撰寫補助申請計畫之廠商利益龐大，認為有利可圖，遂利用其職務上獲悉之計畫評選、審核重點及最新趨勢等重要資訊優勢及核決權限，收受陳男、江男、莊男等廠商之賄賂及不正利益，包括接受飲宴、有女陪侍之飲宴及性服務等招待 ，總計高達7567萬235元。

彈劾案文表示，張之明又有洩密、發生婚外情等違失，貪聲逐色，嚴重損害政府補助及採購事務之公平性，損害公務員名譽及政府信譽，經台北地檢署檢察官提起公訴，認定除涉犯刑罰法律外，亦有違公務員服務法第5條第1項、第6條、第7條、第22條第1款及公務員廉政倫理規範第3點、第7點規定。

彈劾案文也指出，詹加欣身為原營建署道路工程組課長，熟稔工程預算及補助流程，竟接受與其職務有利害關係之廠商江男飲宴招待36次，換算不正利益計8萬4182元，其中部分飲宴有女陪侍及性服務等招待，又接受廠商莊男之飲宴、有女陪侍之飲宴及性服務等招待，對特定廠商為個別指導，損害公務員名譽及政府信譽，經台北地檢署檢察官提起公訴，同樣認定涉犯刑罰法律外，且有違公務員服務法第6條、第7條、第22條第1款及公務員廉政倫理規範第3點、第7點規定。

監察院表示，前瞻計畫為國家重大政策，攸關民生基礎建設，本立意良善，被彈劾人等身居公務員要職，均涉及前瞻計畫相關審議案件，即應與廠商往來之分際更加謹慎，卻對特定廠商為個別指導，與廠商飲宴期間討論公務，從中獲取賄賂或不正利益，犯行明確、情節重大，有懲戒之必要，因此提案彈劾，並移請懲戒法院審理，依法懲戒。

公務員 彈劾案 監察院

延伸閱讀

駐外僑務秘書張希賢性騷擾部屬 監院通過彈劾移送懲戒

台智光議會調查小組成員要將郝龍斌送監院 12月24日開會將有結論

不配合恐被捕！南韓調查小組要尹錫悅18日到案 憲法院今起審理彈劾

尹錫悅遭彈劾停職／憲法法院決定是否下台 代總統下令全軍警戒

相關新聞

營建署前官員收賄7567萬、喝花酒 監院全票彈劾

監察院今天表示，營建署前組長張之明涉嫌收受廠商賄賂及不正利益7567萬餘元；課長詹加欣接受廠商有女陪侍飲宴及性服務等招待...

上海將推陸客團來台　莊瑞雄：片面決定吃台灣豆腐

上海副市長華源今天於雙城論壇宣布，上海方面積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。 民進黨立委莊瑞雄表示，...

不等明年！卓榮泰宣布3原則「今年健保點值補到0.9元」

立法院7月中通過主決議，要求明年6月底健保點值達平均每點0.95元。行政院長卓榮泰曾坦言有困難，不過卓今赴部立台北醫院視...

考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

立法院今天進行考試院人事同意權案投票。考試院正副院長被提名人周弘憲、許舒翔分別以59、112張同意票過半，順利通過立院審...

民眾黨4人微笑作證 吳怡萱酸北檢：搞不清楚政治獻金跟商品小物

台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，為釐清金流，今約談民眾黨立院黨團主任陳智菡等4人，還有2名木可公關員工作證。他們今下午近...

陸藉雙城論壇拋「上海赴台遊」軟招 賴政府如何接球？

幸好賴政府沒有任性地擋下雙城論壇，否則台灣的旅遊業今天大概就聽不到這個好消息：上海將積極推動赴台團隊遊。毫無疑問，中國大陸就是刻意透過雙城論壇釋出這項對台利多。但接不接、怎麼接球不只考驗賴政府智慧，也是外界檢視賴政府兩岸政策走向的重要指標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。