不等明年！卓榮泰宣布3原則「今年健保點值補到0.9元」

立法院7月中通過主決議，要求明年6月底健保點值達平均每點0.95元。行政院長卓榮泰曾坦言有困難，不過卓今赴部立台北醫院視察，針對健保點值提三原則，一是補足COVID-19、類流感較2019年同期所增加的費用，再用公務預算把點值補到0.9元，最後在0.9元以上者，依照比例再補上去。

卓榮泰今率政委陳時中、衛福部長邱泰源視察部立台北醫院，卓致詞最後提到，年底到了大家一直問行政院，這個健保點值怎麼辦？過去30年台灣國人常受到健保制度的保障，而今天是每位國人要回頭保障健保制度的時代，

卓表示，因應這些突如其來的類流感、COVID-19，需要緊急做必要措施，造成健保在成本計算上有所不足，現在疫情已經平緩，類流感也在掌握當中，因此現在要回頭，看當初讓醫界所承擔的責任，如何來面對，因此想出點值補足的機制。

「其實我覺得一點等於一塊錢，會對總額造成很大的挑戰」卓坦言，衛福部、國會一直希望在點數持續精進，考慮到健保總額制度是健保的特色，也是財務健全不可破壞的機制，盡量提高健保點值輔助機制，所以公務預算確定會撥補，今年也會持續提出額外撥補。

卓說，各方討論的方式意見、計算非常多，如何鼓勵與維持好醫院自主管理、提升效率，好的管理應得到獎勵，那不足的如何填補到基本的點值，是一個大原則，與衛福部、陳時中多次討論後，向賴總統報告，總統也非常支持行政院現在的想法，並笑說，若大家覺得可行，「那我們就回去簽一簽。」

卓指出，他有三個原則，第一是優先來補助COVID-19、類流感等案件，相較於2019年同期所增加的費用，不要讓大家因為那時候的計算，把健保切一大塊；第二，經過這樣計算後，整體點值或許還不到0.9，今年將用公務預算補到0.9，且明年還會努力，第三原則，是其他的分區如果照此計算，已在0.9以上者，依照補足不到0.9的百分比，再補上去。

卓強調，三個原則是先補足、補到0.9、已經超過的按同樣比例加上去，第一個別讓大家基本付出有所打折，第二個是讓好的管理，得到更多的鼓勵及政府的協助。