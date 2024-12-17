環團開第一槍轟中火環評違法輾壓 公民訴願要求撤銷

台中火力發電廠二期環評爭議愈燒愈火，中部環團今在律師陪同下赴行政院抗議，質疑環境部草率通過環評，涉嫌違法濫用裁量、輾壓異議民意，因此串連中彰投空品區公民，依法向行政院提起訴願，要求撤銷環境部對中火環評的結論處分，要求重審，且台電應先提出完整評估資料。

台電推動「中火燃氣」改建台中火力發電廠，第二期規劃新設4部燃氣機組，拆除2部燃煤機組，留下6部燃煤機組作為緊急備援，遭部分人士質疑未依過去承諾「增1拆1」，台中市長盧秀燕也表達失望。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、彰化縣環境保護聯盟理事吳麗慧、監督施政聯盟執行長許心欣、台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳今赴行政院前遞交訴願書。

訴願理由包括現行規畫對國民健康、安全及溫室氣體減量有顯著不利影響，也認為應單獨計算新設4部燃氣機組衍生的健康、環境風險，其二是環評決議未經足夠資訊判斷即草率通過，以及未依中火燃氣一期承諾，完成健康風險評估。

許心欣指出，環團並非反對中火以氣代煤，而是新增4部燃氣機組太多，造成空汙及碳排減量太少，且大幅使用天然氣仍有碳排及溫室效應，與淨零政策背道而馳；吳麗慧提到，彰化位於中火空汙下風處，長期深受其害，因此協同中彰投公民向行政院提出訴願，盼重新嚴審。