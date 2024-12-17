聽新聞
0:00 / 0:00
上海將推陸客團來台 莊瑞雄：片面決定吃台灣豆腐
上海副市長華源今天於雙城論壇宣布，上海方面積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。 民進黨立委莊瑞雄表示，兩岸民間多交流是好事，但不要跳過台灣政府單位，片面決定無視台灣政府存在，背後有政治操作的意涵存在。
莊瑞雄表示，台灣民眾當然希望兩岸民間文化、學術、觀光多交流，這都是好事，互蒙其利，但需要雙方政府溝通協調，否則很多實際事務上很難去執行，是否開放觀光客來台都是陸方片面決定，無視台灣存在，這樣吃豆腐讓人感到不舒服。
莊瑞雄說，兩岸交流是好事，雙方要互相配合，台灣政府跟民眾樂見，希望在可以感受善意及公平對等原則下，處理起來才是美意：現在上海方在雙城論壇片面宣布，有政治意涵存在裡面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言