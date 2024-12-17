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上海將推陸客團來台　莊瑞雄：片面決定吃台灣豆腐

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

上海副市長華源今天於雙城論壇宣布，上海方面積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。 民進黨立委莊瑞雄表示，兩岸民間多交流是好事，但不要跳過台灣政府單位，片面決定無視台灣政府存在，背後有政治操作的意涵存在。

莊瑞雄表示，台灣民眾當然希望兩岸民間文化、學術、觀光多交流，這都是好事，互蒙其利，但需要雙方政府溝通協調，否則很多實際事務上很難去執行，是否開放觀光客來台都是陸方片面決定，無視台灣存在，這樣吃豆腐讓人感到不舒服。

莊瑞雄說，兩岸交流是好事，雙方要互相配合，台灣政府跟民眾樂見，希望在可以感受善意及公平對等原則下，處理起來才是美意：現在上海方在雙城論壇片面宣布，有政治意涵存在裡面。

上海 莊瑞雄 雙城論壇

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