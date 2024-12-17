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公糧收購價格調高至今無解 民眾黨團限期一周內提解方

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨團立委黃珊珊（左起）、黃國昌、張啟楷等上午舉行記者會。記者曾學仁／攝影
民眾黨團立委黃珊珊（左起）、黃國昌、張啟楷等上午舉行記者會。記者曾學仁／攝影

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院編列明年度公務預算，一度引發軒然大波，最後終於提出解決方案，然而針對提高公糧收購價格，至今沒有看到任何回應，彷彿認為船過水無痕，民眾黨團限期一周內提出方案，否則下周將陪同農民前往抗議。

明年度中央政府總預算案先前六度卡關，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，民眾黨團總召黃國昌指出，行政院編列公務預算，一度引發軒然大波，主要就是立法院做出決議，行政院沒有依法編列預算，最後在立法院長韓國瑜的努力促成之下，卓榮泰終於邀請朝野黨團代表商討，針對預算處理提出解決方案。

黃國昌說，有關原住民禁伐補償，行政院當時具體承諾，透過追加預算方式處理，禁伐補償必須編入公務預算，然而依照立法院通過的主決議，公糧收購價格提高5元，到目前還看不到行政院、農業部有任何具體回應。

黃國昌說明，民眾黨團原本今天要拜會卓榮泰，針對公糧收購價格、農民權益保障的問題，要求行政院說清楚講明白，「我們一直放在心裡、靜靜等候」，不過彷彿總預算案已經付委審查，行政院、農業部都認為船過水無痕，卓榮泰做出的決議跟承諾，當作什麼事都沒有發生。

黃國昌表示，卓榮泰今天公務繁忙，民眾黨團也可以理解，因此透過記者會向行政院表達請求，針對公糧收購價格每公斤調高5元，麻煩行政院說清楚講明白，「不要以為用拖的、用混的，事情就會過去」，如果在接下來的一個星期，行政院、農業部沒有具體回應，民眾黨團下周將陪同農民前往行政院抗議。

民眾黨立委張啓楷指出，公糧收購價格已經13年沒有調整，「再不調就沒有天理，農民也受不了」，明年度中央政府總預算案，曾經有一段時間卡住，原因就在於農業部長陳駿季，好不容易經過行政立法部門協商，卓榮泰允諾事情一定會解決，「誠信到底能不能落實，這幾天最後見真章。」

張啓楷也說，過了1個月又10多天，行政院、農業部無聲無息，自己三度詢問陳駿季，私底下也有幾度溝通，但是都沒有看到解決方案，希望行政院不要壓線、月底才把案子拿出來，不只沒有誠意，也沒有討論空間，請卓榮泰不要再跳票，「農民已經受不了，不要再欺負農民。」

張啓楷表示，如果行政院無法提出合理、農民可接受的方案，卓榮泰就是跳票、誠信破產，而且陳駿季也要下台，到時候大家就在行政院門口見。

民眾黨 行政院 農民

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