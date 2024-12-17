立法院同意 周弘憲許舒翔為考試院正副院長
立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人周弘憲獲得全體立委過半數的59張同意票，將出任考試院長；考試院副院長被提名人許舒翔獲得112張同意票，將出任考試院副院長。
考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員。
立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委1/2的同意為通過。目前立委總數為113席，因此只要獲57張同意票，即為通過。
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