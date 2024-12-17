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吳思瑤批傅崐萁言而無信　呼籲韓國瑜朝野協商

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院長韓國瑜16日下午前往會客室與民進黨立委討論選罷法修法3分鐘送出內政委員會一事，民進黨團幹事長吳思瑤（左）要韓國瑜給個交代。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜16日下午前往會客室與民進黨立委討論選罷法修法3分鐘送出內政委員會一事，民進黨團幹事長吳思瑤（左）要韓國瑜給個交代。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會昨再度審議公職人員選舉罷免法修正草案，朝野爆發衝突，國民黨籍召委徐欣瑩只花3分鐘火速宣布通過初審，送交朝野協商。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨阻卻立委權利，立法院長韓國瑜當家開惡例、民主之恥，朝野協商未獲處置前，會議無效不應違法送出委員會。

國民黨立委許宇甄等人提案，增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，盼終止「惡罷」，遭綠營批評剝奪人民罷免權。 歷經前兩次綠營杯葛，徐欣瑩昨天有備而來，僅花3分鐘就完成罷免票數須超過被罷免人當選票數、禁止公布民調從選前10天縮短為3天等法條初審，送交朝野協商。

吳思瑤批評，藍營阻卻立委權利，2014年僅花半分鐘聰過兩岸服務貿易協定，現在少數黨無法進到會議室開會，形同實質戒嚴，韓國瑜當家惡例、民主之恥，黨團後續將發函韓國瑜及內政委員會，主張違反公開審查原則，會議無效。

傳出民進黨團總召柯建銘與國民黨團總召傅崐萁事前有通話，傅崐萁願意讓民進黨討論到晚上12時，結果國民黨花3分鐘就把選罷法修法草案送出委員會。吳思瑤說，黨鞭聯繫重要，對攻防有底線認知，黨鞭對話協議是民主國會運作重要一環，希望大家秉持誠信，但傅崐萁言而無信不是第一次，推翻跟柯總召協議比比皆是。

吳思瑤表示，當時傅崐萁跟柯建銘表達願意逐條討論，結果言而無信，說話不算話。黨團將會具體行文，希望韓國瑜召集朝野協商。

國民黨 罷免 韓國瑜

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