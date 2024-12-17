連江檢察長收普洱要拔官？謝謂誠說不喝茶：聽説貴重就退了

一審檢察長更迭前夕，傳連江地檢署檢察長謝謂誠收受連襟的普洱茶禮盒，台灣高檢署展開行政調查；謝今天說，他不太喝茶，年節收了禮之後，第2天送禮人說「很貴重、自己在家喝吧」，他隨即退回禮盒。

關於高檢署行政調查部分，謝謂誠表示已坦然以告，「會尊重長官的決定」；高檢署檢察官訪談謝後，還未作成最後的結論陳報法務部，不過，檢察重要人事發布前「總有風波」，在這波異動風聲中，謝極可能難守「烏紗帽」。

台中地檢署今年5月偵辦「九州」博弈集團一案，「九州」總裁陳政谷聲押禁見，8月起訴全案，近日傳出陳的旗下大將、前電視台中部記者史鎮康因和謝謂誠是連襟，多年前曾送給謝來自陳政谷提供的「百萬普洱茶」等。

謝謂誠說，多年前的一次親友聚會晚上，他確實收到史鎮康送的一盒茶葉禮盒，第2天早上史告訴他禮盒很貴重，他驚覺不對勁，原封不動將禮盒退給史。

謝謂誠表示，他個人不太喝茶，不曉得普洱茶的行情，史鎮康可能害怕他拿去辦公室去與同事分享，才提醒他將茶葉自用，他與史鎮康雖有連襟關係，但並沒有經常聯繫，逢年過節才會碰個面。

對於檢察長公務以外的人際互動在敏感時刻被放大檢視，謝謂誠表示，其實現在也不知道該說些什麼；謝說，事實上，自從台中那件案子發生後，就再也沒見過史鎮康，「事情就是這麼單純」。

謝謂誠司法官學院38期結業，曾任最高檢特偵組檢察官，辦過「張錫銘槍擊案」、「陳瑞欽性侵殺人案」，2023年5月前法務部長蔡清祥派他擔任連江地檢署檢察長。

謝謂誠的「檢察長」同僚說，退禮盒怎麼還被查處？基層檢察官說「我也喝普洱茶，不知檢察長的是什麼等級？」；有檢察官說，至親餽贈應是人情之常，也有檢察官說，特偵組見多識廣，謝曾在特偵組服務，不會是「小白兔」吧？