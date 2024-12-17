考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

立法院今天進行考試院人事同意權案投票。考試院正副院長被提名人周弘憲、許舒翔分別以59、112張同意票過半，順利通過立院審查；7位考試委員部分，被提名人柯麗鈴在藍白合力封殺下，未取得過半票數同意票落馬，其實6人均同意票過半，將順利出任考試委員。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，賴清德總統提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員；立法院今天進行人事同意權投票。

考試委員被提名人共7位，國際水利環境學院副執行長鄧家基，獲同意票112張；政治大學公共行政學系專任教授黃東益，獲同意票112張；最高檢察署檢察官柯麗鈴，獲同意票51張；台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥，獲同意票112張；前銓敘部常務次長呂秋慧，獲同意票111張；前考試委員王秀紅，獲同意票112張；現任考委伊萬．納威獲同意票104張。

7人之中，僅柯麗鈴未能獲得過半同意票，未能出任考委。