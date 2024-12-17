快訊

中職／打擊雙冠王魔鷹確定重返台鋼雄鷹 簽下57.5萬美元合約

北韓兵特寫照首曝光！一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡

藍白合力封殺！考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

卓榮泰：兆元投資方案搭均衡台灣 催動經濟成長引擎

中央社／ 台北17日電

行政院卓榮泰今天表示，兆元投資國家發展方案搭配均衡台灣區域計畫，把政府預算、民間資金引導投入公共建設，將使台灣經濟成長引擎更有力，提升國家競爭力。

行政院長卓榮泰今天出席「2024保險論壇」，他致詞時表示，保險業資金量能充沛，高達新台幣33兆元，而且根據主計總處統計，超額儲蓄金額也突破4兆元，藏富於民固然很好，如果力量能展現出來，有望在政策引導之下，將經濟果實與全民共享。

卓榮泰說明，政府希望資金流向公共建設、淨零及數位的雙軸轉型，要達到此目標會開一條道路，行政院經濟發展委員會首次會議便做出決議，其中就包含以兆元投資方案大投資台灣，以及亞洲資產管理中心等重要策略。

卓榮泰指出，政府預計啟動3大關鍵策略，一是成立行政院層級的投資推動平台，把案源放在平台上，業者可以檢視哪些案件與本業相關或是與未來構想符合，進而透過投資，有效運用資金。

第二，優化公共建設融資條件，發揮槓桿作用，每一分錢倍數運用。第三，增加公共投資相關金融商品。

卓榮泰表示，台灣應在金融國際化方面應該做更多，更國際、更自由、更開放、更創新，因此必須提供更多金融投資商品，讓業者有正確方向，如此一來，啟動台灣與國際金融市場連結，還可讓台灣擁有更好的金融體質。

另外，政府規劃推動均衡台灣計畫，北北基宜為首都圈黃金廊帶、桃竹苗發展成為大矽谷，中彰投雲將以精密智慧新核心發展、嘉南高屏推動為大南方新矽谷、宜花東屏南及金馬澎則朝東部慢活城鄉與低碳樂活離島進行發展。

卓榮泰表示，區域治理計畫需要更多地方基礎建設工程，除了公務預算，政府期待能夠有民間業者合作及資金挹注，在均衡台灣、團結台灣的理念下，不論投資建設、扶老攜幼、雙軸轉型都可同時啟動，台灣將跨出大步向前邁進。

國發會主委劉鏡清演講時也指出，大投資台灣計畫與均衡台灣相輔相成，大投資計畫當中，資金大投資的面向涵蓋兆元投資國家發展、亞太資產管理中心、投資台灣3大方案等作法，其餘面向還有產業大投資、社會大投資、人才大投資，從大投資架構延伸到均衡台灣所產生的建設、發展，對所有產業都是很好的投資與獲利機會，更是與國家共好的機會。

劉鏡清表示，期待政府與企業界一起大投資台灣、均衡台灣，讓年輕人更有未來，在各項發展的推動之下，台灣也能成為真正的人工智慧（AI）與科技核心。

卓榮泰 經濟發展 行政院

延伸閱讀

批環評淪能源暴力打手 民團要求四接先聽證再環評

影／卓榮泰彰化走透透 前往鹿港天后宮參香祈福

卓榮泰到彰化參拜兩宮廟媽祖 縣長王惠美爭取5大建設

卓榮泰：公部門率先淨零建築轉型 帶動民間合作

相關新聞

考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

立法院今天進行考試院人事同意權案投票。考試院正副院長被提名人周弘憲、許舒翔分別以59、112張同意票過半，順利通過立院審...

北檢大規模約談黨公職 民眾黨批：製造寒蟬效應？

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天指揮調查局北機站傳喚民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫等人。民...

行政院處長遭控霸凌還搞不倫　政院：分案調查中

繼行政院某莊姓處長遭檢舉會言語羞辱員工，再有媒體報導秘書處徐姓處長與陳姓諮議長期欺壓工友及駕駛，兩人似有不倫戀情，甚至會...

柯文哲「屯田」想撈20億？ 黃國昌嗆提出證據 邢泰釗還在睡嗎？

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出民眾黨主席柯文哲悄悄執行「屯田計畫」，並且成立「眾城公司」形同黨營事業。民眾黨立法院黨團...

公糧收購價格調高至今無解 民眾黨團限期一周內提解方

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院編列明年度公務預算，一度引發軒然大波，最後終於提出解決方案，然而針對提高公糧收購...

連江檢察長收普洱要拔官？謝謂誠說不喝茶：聽説貴重就退了

一審檢察長更迭前夕，傳連江地檢署檢察長謝謂誠收受連襟的普洱茶禮盒，台灣高檢署展開行政調查；謝今天說，他不太喝茶，年節收了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。