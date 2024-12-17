快訊

中職／打擊雙冠王魔鷹確定重返台鋼雄鷹 簽下57.5萬美元合約

北韓兵特寫照首曝光！一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡

藍白合力封殺！考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

僑委會駐聖保羅僑務秘書性騷下屬 監察院通過彈劾

中央社／ 台北17日電

監委調查，時任僑委會駐聖保羅辦事處一等僑務秘書張希賢用公務權勢及機會，對女下屬有過度追求等性騷擾行為，侵害被害人人格尊嚴，也嚴重影響政府及駐外僑務人員聲譽及形象，監察院通過彈劾張希賢，全案移送懲戒法院審理。

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心人員去年指控上司性騷擾，並控僑委會吃案，後來又指遭僑委會秋後算帳，考績被打丙等。僑委會回應，考績作業均依法定程序辦理。

監察院今天發布新聞稿表示，張希賢在女下屬未抵任前，向駐處人員提及女下屬私生活不檢點、與會內已婚男性長官過從甚密等不實且負面評論；又在女下屬初抵任時暫居在旅館期間，數次試圖擁抱對方，又在去年1至6月間，在女方多次表示拒絕下，仍利用公務機會及權勢不當追求，並對外稱他與女下屬在交往。

監察院說，張希賢屢次以駐外人員保防需求或維護女下屬安全為名，實則是為掌控、刺探女下屬行蹤與隱私，甚至傳送占有慾、吃醋言詞，令女下屬感到害怕、生氣、被冒犯，且張希賢為追求乙女，竟逾越職務監督分際，替女下屬處理公務。

監察院表示，本案經僑委會性騷擾防治、申訴及調查小組認定張希賢性騷擾事件成立，並指出張希賢就情感上對女下屬互動關係，已影響當事人間應有合理職務監督。監察院經調查有關僑委會及女下屬提供物證資料、證人訪談紀錄，足認張希賢對女下屬有性騷擾行為。

監察院說，張希賢行為不僅侵犯女下屬人格尊嚴，並嚴重影響駐外人員聲譽及形象，有違公務員服務法第6條、第7條規定，情節重大，有公務員懲戒法第2條違法失職行為，具懲戒必要，因此12月5日審查通過監察委員王美玉、紀惠容與王幼玲提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

下屬 僑委會 監察院

延伸閱讀

影／台大名醫涉性騷找高層關說？國民黨團呼籲總統府調查

尹錫悅彈劾審判文件尚未送達 可能影響相關時程

駐外僑務秘書張希賢性騷擾部屬 監院通過彈劾移送懲戒

台大婦科權威性騷找高層施壓 國民黨團點名「他」是賴清德親信

相關新聞

考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

立法院今天進行考試院人事同意權案投票。考試院正副院長被提名人周弘憲、許舒翔分別以59、112張同意票過半，順利通過立院審...

北檢大規模約談黨公職 民眾黨批：製造寒蟬效應？

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天指揮調查局北機站傳喚民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫等人。民...

行政院處長遭控霸凌還搞不倫　政院：分案調查中

繼行政院某莊姓處長遭檢舉會言語羞辱員工，再有媒體報導秘書處徐姓處長與陳姓諮議長期欺壓工友及駕駛，兩人似有不倫戀情，甚至會...

柯文哲「屯田」想撈20億？ 黃國昌嗆提出證據 邢泰釗還在睡嗎？

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出民眾黨主席柯文哲悄悄執行「屯田計畫」，並且成立「眾城公司」形同黨營事業。民眾黨立法院黨團...

公糧收購價格調高至今無解 民眾黨團限期一周內提解方

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院編列明年度公務預算，一度引發軒然大波，最後終於提出解決方案，然而針對提高公糧收購...

連江檢察長收普洱要拔官？謝謂誠說不喝茶：聽説貴重就退了

一審檢察長更迭前夕，傳連江地檢署檢察長謝謂誠收受連襟的普洱茶禮盒，台灣高檢署展開行政調查；謝今天說，他不太喝茶，年節收了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。