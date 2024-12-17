僑委會駐聖保羅僑務秘書性騷下屬 監察院通過彈劾

監委調查，時任僑委會駐聖保羅辦事處一等僑務秘書張希賢用公務權勢及機會，對女下屬有過度追求等性騷擾行為，侵害被害人人格尊嚴，也嚴重影響政府及駐外僑務人員聲譽及形象，監察院通過彈劾張希賢，全案移送懲戒法院審理。

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心人員去年指控上司性騷擾，並控僑委會吃案，後來又指遭僑委會秋後算帳，考績被打丙等。僑委會回應，考績作業均依法定程序辦理。

監察院今天發布新聞稿表示，張希賢在女下屬未抵任前，向駐處人員提及女下屬私生活不檢點、與會內已婚男性長官過從甚密等不實且負面評論；又在女下屬初抵任時暫居在旅館期間，數次試圖擁抱對方，又在去年1至6月間，在女方多次表示拒絕下，仍利用公務機會及權勢不當追求，並對外稱他與女下屬在交往。

監察院說，張希賢屢次以駐外人員保防需求或維護女下屬安全為名，實則是為掌控、刺探女下屬行蹤與隱私，甚至傳送占有慾、吃醋言詞，令女下屬感到害怕、生氣、被冒犯，且張希賢為追求乙女，竟逾越職務監督分際，替女下屬處理公務。

監察院表示，本案經僑委會性騷擾防治、申訴及調查小組認定張希賢性騷擾事件成立，並指出張希賢就情感上對女下屬互動關係，已影響當事人間應有合理職務監督。監察院經調查有關僑委會及女下屬提供物證資料、證人訪談紀錄，足認張希賢對女下屬有性騷擾行為。

監察院說，張希賢行為不僅侵犯女下屬人格尊嚴，並嚴重影響駐外人員聲譽及形象，有違公務員服務法第6條、第7條規定，情節重大，有公務員懲戒法第2條違法失職行為，具懲戒必要，因此12月5日審查通過監察委員王美玉、紀惠容與王幼玲提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。