民眾黨駁「屯田計畫」集資20億 從未介入眾城公司運作

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出民眾黨主席柯文哲悄悄執行「屯田計畫」，並且成立「眾城公司」形同黨營事業，台灣民眾黨今天表示，從未介入該公司運作，周刊所述內容通篇臆測，沒有具體實證，根本望文生義。

媒體報導，白營人士爆料，京華城案是柯文哲收賄的開始，2020年收到第一筆賄款後食髓知味，悄悄執行「屯田計畫」並且成立「眾城公司」，形同民眾黨版的黨營事業，目標要募款20億元，還打算成立控股及創投公司統整金流，以利收錢規避「政治獻金法」對政黨資金的監管。

民眾黨發表聲明表示，鏡周刊跟台北地檢署刻意放消息、羅織罪名，企圖為結案前形塑輿論氛圍，未審先判，再次打擊司法公信力，檢察總長邢泰釗下令徹查洩密案，媒體反而更加肆無忌憚，甚至將所謂「起訴書」具體有幾頁都寫出，狠狠打臉刑泰釗，「想問邢泰釗檢察總長睡醒沒？」

民眾黨強調，媒體做為第四權，應該善盡社會責任，一分證據說一分真話，但是鏡週刊反其道而行，「看到一間公司就說一堆鬼話，淪為台灣社會負面教材，令人遺憾。」