快訊

中職／打擊雙冠王魔鷹確定重返台鋼雄鷹 簽下57.5萬美元合約

北韓兵特寫照首曝光！一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡

藍白合力封殺！考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

翁章梁野百合世代從政無悔 相信民主不走回頭路

中央社／ 中央社

嘉義縣長翁章梁大學時期投身1990年野百合學生運動，之後走上政治路，回憶過往沒有遺憾，且相信已自由、民主的台灣人會自我反省、檢討能力也夠，不會再走回頭路。

翁章梁1965年出生在嘉義縣義竹鄉，高中考上第一志願嘉義高級中學，翁章梁父親還高興得祭祖、放鞭炮慶祝，後來得知翁章梁投入學運，一度相當擔憂，這也讓翁章梁感到親情的虧欠，但最終翁章梁的從政歷程還是讓家人們感受到當初參與學運的初心。

翁章梁大學時期，台灣政治動盪風起雲湧，曾擔任野百合學運廣場總指揮的翁章梁接受中央社通訊社專訪表示，野百合是促進台灣自由化與民主化，一路走來他沒有遺憾。

他說，每個時代都有須面臨的挑戰，野百合爭取實施民主機會，在實施中反省、檢討，進而深化；台灣願追求世界最進步價值，自我反省能力也夠，民主不會走回頭路。

展望未來，任期進入後半段的翁章梁表示，嘉義在無人機、智慧農業與科學園區開發已進入軌道，他期待未來首長能持續帶領嘉義縣邁向新時代。

翁章梁期待，未來嘉義領導者可以理解並思考「嘉義與台灣的關係，以及嘉義與世界的關係」，如此一來，一定能夠找出下一個嘉義能與國際競爭的機會。

嘉義 翁章梁 野百合

延伸閱讀

嘉縣議長張明達募千萬 助警消、衛生局購救命器材

嘉義縣南靖國小新校舍落成啟用 火車造型大樓繽紛亮眼

烏魚季到 嘉縣校園推廣食魚教育

嘉義民雄鄉鴨母坔水綠廊道竣工 翁章梁大讚景致「猶如日本街景」

相關新聞

考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

立法院今天進行考試院人事同意權案投票。考試院正副院長被提名人周弘憲、許舒翔分別以59、112張同意票過半，順利通過立院審...

北檢大規模約談黨公職 民眾黨批：製造寒蟬效應？

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天指揮調查局北機站傳喚民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫等人。民...

行政院處長遭控霸凌還搞不倫　政院：分案調查中

繼行政院某莊姓處長遭檢舉會言語羞辱員工，再有媒體報導秘書處徐姓處長與陳姓諮議長期欺壓工友及駕駛，兩人似有不倫戀情，甚至會...

柯文哲「屯田」想撈20億？ 黃國昌嗆提出證據 邢泰釗還在睡嗎？

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出民眾黨主席柯文哲悄悄執行「屯田計畫」，並且成立「眾城公司」形同黨營事業。民眾黨立法院黨團...

公糧收購價格調高至今無解 民眾黨團限期一周內提解方

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院編列明年度公務預算，一度引發軒然大波，最後終於提出解決方案，然而針對提高公糧收購...

連江檢察長收普洱要拔官？謝謂誠說不喝茶：聽説貴重就退了

一審檢察長更迭前夕，傳連江地檢署檢察長謝謂誠收受連襟的普洱茶禮盒，台灣高檢署展開行政調查；謝今天說，他不太喝茶，年節收了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。