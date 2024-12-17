中華人民共和國有權代表台灣？本土社團辦徵文

台灣社等本土社團今天說，總統賴清德在2024年雙十談話指「中華人民共和國無權代表台灣」，民調卻有2成民眾不贊同賴總統說法，因此本土社團舉辦「中華人民共和國有權代表台灣嗎？」徵文比賽，希望社會關切此議題、進一步凝聚共識。

台灣北社、台灣南社、台灣中社等本土社團上午舉辦「中華人民共和國有權代表台灣嗎？有獎徵文活動記者會暨座談會」。本土社團指出，總統賴清德在2024年雙十談話指出「中華人民共和國無權代表台灣」。民調顯示，約70%民眾贊同，有20.1%民眾不贊同。

本土社團表示，雖然民調中不贊同者屬少數，但是一般的正常民主國家，如果有20%民眾認為「要侵略本國的敵國可以代表本國」，那是令人驚訝的事。因此，舉辦有獎徵文活動，希望社會大眾關心此議題，未來將大家論述集結成冊，廣發社會，以凝聚人民共識，維護民主自由。

玉山社總編輯魏淑貞說，她看到立院亂象，也質疑這些人在台灣生活，為何要犧牲台灣的民主自由人權，此時辦徵文有其必要，很多國家的人很關心台灣，因此徵文不限國籍，也歡迎外籍人士貢獻想法。

魏淑貞表示，徵文分成高中組、大學組、社會組；每人限投一篇，字數1200字到2000字為限。題目可以自訂，文章形式論述、散文、詩皆可；徵文到2025年2月28日截止，2025年4月20日公布入選，2025年5月20日專書出版；入選者贈予獎金新台幣1萬元及獎狀，並選入出版專書，稿件以電子檔交件，並填寫活動報名表單（https://forms.gle/EE6g2Zkfdp7oQQ7k9）。

台灣客社社長陳彩仁表示，徵文活動是用文學方式帶動保衛戰；台灣教師聯盟副理事長潘威佑說，這是年輕世代用思維文字守護台灣民主價值的平台，希望大家用筆寫出對台灣民主的願景。

財團法人世聯倉運文教基金會董事長黃仁安說，他84歲，當過4年的日本人、也親身體驗白色恐怖、戒嚴、政黨輪替，到現在感受到身為台灣人的幸福，他希望不同意識型態的人士都能互相尊重、貢獻台灣，讓台灣持續發展成為世界一流的幸福地。