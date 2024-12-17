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影／考試委員同意權 民眾黨團反對柯麗鈴、伊萬．納威

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對考試委員人事同意權，民眾黨團立委黃珊珊（左起）、黃國昌、張啟楷等上午舉行記者會說明黨團投票立場，黨團總召黃國昌表示，考試委員被提名人柯麗鈴酬庸色彩過於濃厚，考試委員被提名人伊萬．納威過去並未充分履行試委職責，民眾黨團做出一致決議，不同意他們出任考試委員，其餘人選則都會投下同意票。記者曾學仁／攝影
針對考試委員人事同意權，民眾黨團立委黃珊珊（左起）、黃國昌、張啟楷等上午舉行記者會說明黨團投票立場，黨團總召黃國昌表示，考試委員被提名人柯麗鈴酬庸色彩過於濃厚，考試委員被提名人伊萬．納威過去並未充分履行試委職責，民眾黨團做出一致決議，不同意他們出任考試委員，其餘人選則都會投下同意票。記者曾學仁／攝影

立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，針對考試委員人事同意權，民眾黨團上午舉行記者會說明黨團投票立場，民眾黨團反對柯麗鈴、伊萬．納威，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，考試委員被提名人柯麗鈴酬庸色彩過於濃厚，考試委員被提名人伊萬．納威過去並未充分履行試委職責，民眾黨團做出一致決議，不同意他們出任考試委員，其餘人選則都會投下同意票。

立法院會上午行使考試院人事同意權案記名投票表決，人選名單包括考試院長被提名人周弘憲、考試院副院長被提名人許舒翔，還有考試委員被提名人鄧家基、黃東益、柯麗鈴、邱文彥、呂秋慧、王秀紅及伊萬．納威，民眾黨團經過會議充分討論，交換意見後做出一致決議，過去在徵詢、推薦及提名過程，民進黨政府能夠廣泛傾聽各界意見，考試委員被提名人也有跨黨派色彩，因此僅會針對兩位被提名人投下不同意票。

投票 民眾黨 考試院

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