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柯文哲「屯田」想撈20億？ 黃國昌嗆提出證據 邢泰釗還在睡嗎？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。本報資料照片
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。本報資料照片

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出民眾黨主席柯文哲悄悄執行「屯田計畫」，並且成立「眾城公司」形同黨營事業。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，自己第一次聽到眾城公司，柯文哲成立公司的證據為何？做了什麼事情跟民眾黨有關？請提出指控的人說清楚講明白。

媒體報導，白營人士爆料，京華城案是柯文哲收賄的開始，2020年收到第一筆賄款後食髓知味，悄悄執行「屯田計畫」並且成立「眾城公司」，形同民眾黨版的黨營事業，目標要募款20億元，還打算成立控股及創投公司統整金流，以利收錢規避「政治獻金法」對政黨資金的監管。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌聽聞後先是長嘆一口氣，隨後直言今天第一天聽到眾城公司，柯文哲成立公司的證據為何、眾城做了什麼事情跟民眾黨有關，提出這種污衊指控的人，麻煩說清楚講明白，兩個問題具體回答，「台灣媒體是想要怎麼亂寫都可以嗎？」

黃國昌說，這種最基本的問題，不要沒有辦法回答，就想要往民眾黨身上潑髒水，難道是在配合台北地檢署羅織罪名，檢長總長邢泰釗還在睡嗎？

另外，立法院會12月24日行使司法院人事同意權案記名投票表決，傳出民眾黨立委黃珊珊「遊說」國民黨立委，爭取同意司法院長被提名人張文貞，黃珊珊受訪時反駁，這個很顯然就是在造謠，「提名大法官的人叫做民進黨，民眾黨8席要去遊說國民黨50幾席，你覺得可能嗎？」

黃珊珊強調，民眾黨有自己的主體性，過去提出相關修法版本，分別都有黨團版本，對於大法官當然也會有立場，所以不需要再進行見縫插針。

司法院 柯文哲 民眾黨

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